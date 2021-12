Sigui quin sigui el concepte de país en el que et sentis còmode, Catalunya o Espanya, hem de reconèixer que hi ha dies que hom sent vergonya de pertanyi-hi. Es tracta dels quatre morts en un incendi d’un antic local comercial d’un banc a Barcelona. En l’incendi hi van morir el pare i la mare pakistanesos i els seus dos fills de tres anys i d’un any. Se’m gela la sang. No es tracta d’un accident. Per molt que l’incendi ho acabi essent, les morts no són per una causa aliena a la societat i a les institucions. M’explicaré des de la ràbia. No entenc que a les alçades de segle a Catalunya hi hagi nens –i adults és clar– que visquin en locals comercials, sense cuina i sense bany. És una infàmia. Tenim mòbils que fan coses increïbles, enviem gent a l’espai, tenim sondes que van a Mart i en 40 anys de democràcia no s’han fet pisos de compra o lloguer social per la classe treballadora.

Això perquè ha estat així? Pel poder desmesurat que tenen les constructores i les immobiliàries a Espanya. Aquestes empreses, a més, estan estretament vinculades amb els bancs, sense els quals no es podrien tirar endavant els seus projectes. No només això sinó que durant molts anys cada banc tenia la seva empresa immobiliària amb les que van guanyar diners pornogràfics fins que va venir la crisis del 2007 i ràpidament se les van treure de sobre. Per un costat venent el que van poder i el que era impossible vendre-ho els hi va comprar l’Estat, és a dir, amb diners teus i meus. Va crear la SAREB que per explicar-ho que s’entengui, és un sistema en que cada any hem de pagar dels nostres impostos una quinzena part del deute descomunal. El més greu és que els pisos de la SAREB l’Estat no els vol posar a lloguer social, cedint-los a les Comunitat Autònomes o als Ajuntaments –ho ha fet en xifres ridícules– per la pressió dels bancs i de les immobiliàries perquè seria actuar en el «seu» mercat. És a dir moderarien els preus de lloguer i de compra. Tothom sap que si hi ha un sector econòmic on la llei de l’oferta i la demanda no són eficients és en l’habitatge. S’estudia a primer d’econòmiques. Sense una empenta potent de l’Estat no hi ha res a fer. Les CCAA tenen competències, però no tenen capacitat de legislar –la cúpula judicial fa la feina bruta als bancs per si de cas– i no tenen capacitat econòmica i els ajuntaments estan escanyats. La falta d’acció del govern espanyol en aquest àmbit durant 40 anys ens hauria de fer pensar en mans de qui estem. Als països europeus amb Estats de benestar potents tenen entre el 25 i el 35% de tot el parc d’habitatge de lloguer social, aquí tenim l’1% una ignomínia. El que sabem és que produeix l’efecte que nens i nenes han de viure em condicions del tercer món al costat de casa nostra. I que a més són assassinats pel neoliberalisme imperant. Sento ràbia i vergonya. Després la gent es pregunta perquè augmenta el feixisme, s’aprofiten de la desesperació de la gent quan no es fa el que s’ha de fer. No és tant difícil: fer pisos de lloguer social. És el gran fracàs de la democràcia espanyola.