Un centre d’educació especial situat molt a prop de Girona ha intentat dues vegades, recentment, ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi. Meticulosament han rebut suports d’institucions, empreses i particulars per acreditar l’impagable feina que fan des de fa dècades. Atén a persones amb discapacitat intel·lectual per tal que puguin aconseguir el màxim d’autonomia i inclusió social, i fins i tot l’Ajuntament del seu municipi els ha reconegut fent-los pregoners de les seves festes.

Però es veu que amb això no n’hi ha prou. I la Creu de Sant Jordi, que els feia il·lusió, com una empenta més al projecte, ha passat de llarg sempre. Podria resultar estrany, perquè aquesta distinció que atorga la Generalitat vol reconèixer «les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya» (sic). Una de les vegades que es van presentar, els va passar per davant Leo Messi, que òbviament té l’esquena trencada de tant que ha fet pel país. Aquesta setmana s’han conegut els guardonats de 2021, i s’han afegit a la llista Pau Gasol o Mònica Terribas, i el grup de música Els Pets. Potser el centre en qüestió hauria tingut més sort si, per exemple, hagués muntat un equip de futbol. Vinculat, això sí, al Barça.