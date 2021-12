És incomprensible el que passa en aquest país, l’altre dia la Sra. Cifuentes s’omplia la boca fent elogis a la Seguretat Social, dient que si una persona tenia càncer i necessitava un medicament del Japó li proporcionaven, vaig sentir molta impotència ja que el mateix dia en una consulta d’oncologia d’un hospital, reconeixien que el pacient necessitava unes pastilles que valien 90 euros però que no les podien receptar perquè eren molt cares i les havia de pagar, perquè no reunia les condicions, trobo molt injust que una persona que ha cotitzat 50 anys, la resposta sigui aquesta quan molts dels que no han cotitzat ni un dia ho tenen tot gratis, en certa manera ho entenc el que no entenc és que a nosaltres ens ho deneguin, ja que veient l’historial del pacient no cal ser metge per veure la gravetat, que quedi clar que no estic en contra de cap metge, però que no diguin que tots som iguals ja que això no és veritat ni davant la llei ni davant la Seguretat social.