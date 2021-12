Carles Puigdemont, a través del seu advocat Gonzalo Boye, ha preguntat al Tribunal Suprem què passaria si tornés a Espanya, i el tribunal respondrà probablement que les forces de seguretat l’esperarien per dur-lo de franc fins un hotel de poc confort i moltes tanques.

L’expresident basa la seva consulta en el fet que el Tribunal General de la Unió Europea ha declarat «suspès» el procediment penal del Suprem fins que no resolgui la «qüestió prejudicial» presentada pel magistrat Pablo Llarena sobre l’automatisme de les extradicions. Quan es plantegen aquestes consultes, diu la cúria europea, el procediment afectat es congela, i també les ordres d’extradició que se’n deriven.

Fa uns mesos el Parlament Europeu va retirar la immunitat a Puigdemont, que va recórrer la decisió davant el tribunal europeu i va demanar que li tornessin fins la sentència. Li ho van negar perquè si les ordres d’extradició són «inexecutables», per congelades, no necessita cap protecció. Ara mateix, doncs, no té immunitat però tampoc no pot ser extradit per cap país de la Unió.

Tanmateix, la resolució no diu que no pugui ser detingut a Espanya, ja que en aquest cas l’objectiu de la detenció no seria l’extradició, sinó garantir que es presentarà al judici quan es «descongeli» el procediment. I no dubtin que Llarena s’afanyaria a retirar la consulta per reactivar el sumari.

Si el tribunal europeu hagués decidit la restitució provisional de la immunitat, Puigdemont podria viatjar a Espanya i exigir quedar lliure en cas de detenció, ja que d’altra manera hi hauria un escàndol europeu, però l’escenari no és aquest. Té un paraigües que l’empara de Bordeus a Atenes i de Palerm a Copenhaguen, però no a aquesta banda de la ratlla del Portús.

Això sí: el seu retorn, detenció i empresonament provocarien un gran maldecap als poders de l’Estat i atiarien la confrontació que ell mateix reclama com a com a via indispensable cap a la plena sobirania.