Sembla que les disposicions jurídiques és mouen segons criteris territorials. Tant punt és detecta una possible situació d’alar-ma, les regions actuen d’acord a les conveniències interessades per adaptar-se al programa que requereix el moment. On la diversitat d’opinions contrasten de ple en diferenciar-se de la resta de les altres autonomies. Vivim moments de moltes incerteses on la prudència mou els fils de poder combatir el problema que ens embarga epidèmicament parlant, i és aquí quant els dictàmens estatals discrepen de les previsions. Llavors ens hauríem de preguntar. Tots actuem amb la consigna adient al problema?

Fora convenient doncs, partir de mesures definitives per consolidar un estatus convincent de seguretat pel país, i evitar així la propagació de la pandèmia, a la que per interessos partidistes, s’aparten del compliment puntual d’actuacions unànimes i seguint els canons reglamentaris, per evitar els creixements incontrolats dels contagis. Totes les mesures presses per les administracions, entren en una irregularitat de conveniències impositores, i la prova la tenim amb el «Certificat de vacunes del Covid/19». On en algunes comunitats predominen amb les incerteses de les seves avantatges de previsió i seguretat, als que molts s’han vist obligats.