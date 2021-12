La policia municipal de Girona ha posat 647 denúncies en deu mesos a conductors de patinets elèctrics. Poden semblar moltes, però són poc més de dues al dia. Només cal passejar per constatar que en una hora es podrien posar almenys una desena de sancions sense haver d’esforçar-s’hi massa. Es pot fer l’experiment a qualsevol lloc i pràcticament a qualsevol hora (excepte en negra nit). Hi ha patinets arreu: per les voreres, sense casc, a tota pastilla, amb auriculars o amb dos usuaris a sobre quan es tracta d’un vehicle unipersonal (massa cops es veu un adult inconscient amb un infant). O pel mig de la carretera amb cotxes esquivant-los. Passa a Girona, però passa arreu del territori. A Salt, per exemple, 170 denúncies en vuit mesos.

És obvi que la policia té altres tasques que no anar perseguint aquestes infraccions. De fet, té moltes altres de feines bastant més rellevants. I és obvi que la normativa ha arribat de cop i potser sense temps per fer tota la pedagogia necessària ni fer arribar la informació a tothom. Però aquest vehicle ha arribat per quedar-se. O fem un reset i tornem a començar amb una campanya explicativa infinita als usuaris o replantegem tota la normativa o comencem a clavar un cop de puny a la taula abans no hi hagi més accidents.