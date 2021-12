L’ajuntament del meu poble preveu implantar, la propera primavera, la recollida d’escombraries porta a porta, i ja he començat a sentir les primeres queixes: «És un embolic de cubells i escombraries», «el dia que tens orgànica resulta que només pots baixar el plàstic», «els carrers queden plens de galledes i tot queda molt deixat», «si vius en una casa pot anar bé, però en un pis és un desastre»... Veient el grau de reticència d’aquests veïns, començo a entendre per què els contenidors estan sempre fets un desastre. Quan obro el d’orgànica, me’l trobo ple d’ampolles de plàstic, quan vull tirar el plàstic, hi ha caixes de cartró, i quan intento tirar el cartró, m’ho trobo ple de plàstic. I això si aconsegueixo desenganxar els peus del terra, ja que hi sol haver més orgànica escampada que dins del cubell.

Començar amb la recollida porta a porta, si no s’ha fet mai, entenc que fa mandra. Però si l’única manera de conscienciar la gent de la necessitat d’incrementar el reciclatge és a través de l’obligació, per mi endavant. El problema no és el sistema, sinó l’actitud d’alguns. Vist el que he vist fins ara, no és que el nivell de civisme d’alguns veïns em faci ser especialment optimista, però si no hi ha un canvi d’hàbits, la merda se’ns acabarà menjant a tots plegats.