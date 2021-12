La Natàlia, l’Alexandra, la Maria, la Nyuma, l’Anna, la Isabel i en Jose Carlos, són alguns dels grans professionals que fa un any es van creuar amb les nostres vides. Ens van acompanyar i ens van ensenyar a trobar la força que faltava a la nostra família que va néixer i trencar-se al mateix moment. Sort n’hem tingut d’ells i elles, tot i que si algú preguntés, diríem preferir no haver-los conegut.

Avui fa un any marxàvem de l’hospital Trueta amb el nostre fill als braços. Avui fa un any i un dia anàvem a recollir la nostra filla a la funerària. Un embaràs desitjat, un embaràs de bessons i un quadre diagnòstic que ens va desmuntar tots els esquemes i partir el cor. Després de nits sense dormir, plors, pors i moltes preguntes, algunes sense respondre avui encara, van arribar les decisions; la decisió més difícil de la nostra vida. Tot seguit, el tram final de l’embaràs, moltes visites i controls i finalment el dia del part, el pas per neonats i el dia de l’alta, avui fa un any.

Fa més d’un any no ens podíem ni imaginar tot el que hauríem de viure amb el naixement dels nostres fills. Hem hagut passar per situacions inimaginables i sentir-nos dir de tot. Moments pels que ningú et prepara i vivències que com a societat obviem mentre no ens toca a nosaltres. Hi ha nadons que no arriben a viure, nadons que moren abans de néixer i nadons que només viuran amb qui els ha estimat i els faci viure.

Tant de bo no fes falta reclamar el dret del segon progenitor a la baixa per mort perinatal. Tant de bo poguéssim inscriure als nadons plens de vida però nascuts morts al llibre de la família que els esperava. Tant de bo no haguessin d’existir associacions com Bressols, per fer una feina tan valuosa com poc reconeguda per qui no ha passat per una experiència així en primera persona.

Avui fa un any i amb sort en farà dos, tres i molts més que som pares de dues criatures reboniques i meravelloses; encara que quan ens veieu passar pel carrer només us saludarem els papes i en Roger.