Encara que el meu cognom sigui el mateix del que ha escrit Opinió, quedi clar que ni tan sols som de família.

A veure Bosch què et fa pensar que vaig tenir estudis de tota mena pel sol fet de pertànyer a la classe burgesa ( que jo soc de mitjana burgesia i no d’alta). I que la cambra pròpia me la varen regalar els meus pares? Abans potser hauries de no voler quedar magnífic, utilitzant-me amb els teus prejudicis de burgesia i proletariat tan ficat i incrustat dins teu.

Perquè ho sàpigues, ni tan sols em varen donar estudis d’ensenyament primari. I tot el que hi dius és una farsa de les més grans i no t’ho perdono, ja que sempre he patit que no em donessin els estudis que a mi m’haurien agradat. A casa era un solemne patriarcat, i d’estudis cap ni un! Tot m’ho he hagut de fer jo. I perdona, jo no soc pianista, en tot cas tinc la carrera (en contra de la mare). Si fos pianista tocaria concerts arreu, i només el toco per a mi.

A casa les dones fèiem nosa i ens varen internar primerament amb només 7 anys a les Preses. Vaig rebre tota mena de repressions, que si vols en podràs fer tot un llibre, però com que s’ha de tirar endavant no miro el passat. Després, als 12 anys, vaig anar interna a les Dominiques d’Horta i fins als 17.

Vaja, que bé! Quina burgesa sense tenir els beneficis de la burgesia. Que bé! Si vols em pots fet un llibre de tots els entrebancs soferts! A veure si t’atreveixes amb una burgesa!