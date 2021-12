M’encanta Barcelona. Procuro baixar-hi tant com puc. És una ciutat que em té atrapada, potser perquè hi vaig viure uns mesos quan estudiava la carrera, i no em vaig limitar a sortir-hi de festa ni a enyorar-me de Girona. A Barcelona vaig aprendre que per conèixer una ciutat cal patejar-se-la i mirar amunt.

Hi he estat fa pocs dies, a Barcelona. Els llums de Nadal ja s’havien encès, la gent omplia els carrers i les botigues com si el coronavirus no hagués existit mai, les parelles s’aturaven al mig de la calçada de passeig de Gràcia per fer-se selfies amb els llums de fons ignorant les pitades que els dedicaven els conductors fastiguejats, les famílies es feien fotos davant la Casa Batlló il·luminada de colors, grups de joves súper trendis amb gorros de llana i carregats de bosses ocupaven les terrasses i bevien Spritz.

I mentre caminava esquivant tota aquella gentada, cada pocs minuts veia uns cartrons, una manta, quatre pertinences mal amagades en un racó, en un portal, a l’entrada d’un comerç tancat. Cada pocs metres veia una persona asseguda o agenollada a la vorera mostrant un got de cartró als vianants. Entre tanta gent, vaig veure moltes persones a les que ningú no mirava, que semblaven no existir. Ningú topava amb elles, ningú els dirigia cap paraula, ningú els adreçava una mirada.

I jo no podia fer res més que fer-me petita, sentir-me miserable, sentir vergonya de l’espècie humana. Sentir com una ferida aquesta contradicció de celebrar el Nadal entregant-nos a un consumisme malaltís mentre tan a prop nostre hi ha gent que no té ni un sostre on refugiar-se de la fred. Sentir com un cop de puny a l’estómac la constatació, un cop més, que hi ha un «nosaltres» i un «els altres», i que «els altres» són totes aquestes persones que no han tingut la sort que hem tingut nosaltres, que no tenen casa, que no tenen llit, que no poden dutxar-se ni accedir a un lavabo, que amb una mica de sort menjaran un cop al dia. Són homes i dones, de vegades famílies senceres, que ni tan sols es mereixen que els mirem, que els veiem, que els fem reals. Preferim apartar la mirada, seguir caminant i passar pel seu costat com qui passa pel costat d’un arbre, fer-los invisibles, com si així deixessin de ser-hi. Ignorar-los de la mateixa manera que ignorem les persones que creuen el mar per acabar, amb molta sort, en un camp de refugiats infecte; les que s’amunteguen al llarg d’una frontera intentant creuar a una Europa que no les vol; les que malviuen en locals ocupats fins que un desgraciat les apallissa per divertir-se o fins que un incendi les mata.

A totes elles els arrabassem, amb la nostra indiferència, la seva condició d’iguals a nosaltres, i les integrem en «els altres», aquesta mena d’ens molest que ens recorda amb la seva presència que som una societat egoista i elitista.