M’he llegit el llibre Gabriel Alomar Republicanisme, catalanisme i socialisme (Tigre de paper i Lo Diable Gros) a cura de Roc Solà i Xavi Milian i amb epíleg d’Antoni Trobat.

No coneixem a Alomar perquè era anticlerical. Tota l’esquerra catalana ha estat sempre anticlerical. A la transició l’esquerra volia mirar lluny, com més lluny i com més exòtic fos el país millor. Per què? En part per incompetència, per incapacitat, per desconeixement. En part perquè els d’aquí els deixaven esgarrifats. Les persones i les organitzacions del XIX i d’abans dels anys trenta del XX eren més avançats que els d’ara, no diguem dels seixanta i setanta.

Quan la Lliga, l’Església i el Govern espanyol liquiden el pressupost de Cultura de 1908 on es pretenia fer escoles neutrals i en català, Alomar diu «No pensis, i estaràs segur de no pecar, I així sobre tu, mansament, passaran les coses». Alomar va ser president de la Lliga Laica de Mallorca i escrivia coses com «l’esquerra catalanista, republicana, democràtica, això es contrària a l’esperit clerical i eclesiàstic». És clar. En els primers anys de la democràcia hi havia la transversal montserratina present en tots els partits d’esquerres, això feia per exemple que es publiqués un llibre de Josep Benet: Maragall i la Setmana Tràgica, l’any 1963, sobre dos articles de Joan Maragall: «La ciutat del perdó» censurat per Prat de la Riba a la Veu de Catalunya i, perquè no dir-ho per la covardia de Maragall i que no es va publicar fins l’any 1932! Benet el justifica: Maragall no ho va explicar mai per... patriotisme. El segon article «L’església cremada», també molt censurat es va publicar un cop mort ja Ferrer i Guàrdia. En canvi Alomar publica un article «Article purament personal» el 2 d’octubre de 1909 a La Campana de Gràcia, 11 dies abans de l’assassinat de Ferrer, amb centenars de dirigents republicans detinguts, enmig d’un estat d’excepció i amb tots els centres obrers i republicans clausurats. Alomar deia: «Contra un judici europeu on els errors accidentals, els tiquis miquis on vol aferrar-se el vell i heretat casuisme jesuític, no poden fer oblidar la raó essencial i dolorosa». Alomar sense complexos anomenava la Setmana Tràgica com tota l’esquerra la Setmana Gloriosa. Sobre aquest article sí caldria un llibre i no el coneix ningú. Alomar se’n fot també de l’essencialisme i la Renaixença: «Cançons perdudes a les garrigues inexplorades; omple les llànties agòniques davant els santuaris deserts i s’agenolla tremolant sobre les lloses que cobreixen la pols incògnita dels campions i dels sants».

Hi ha moltes més coses que us sorprendran. Alomar fou un home tant avançat que als ulls dels joves d’ara que l’han rescatat sembla actual. Compreu el llibre i, si pot ser, a més, llegiu-lo.