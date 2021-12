N o hi ha setmana sense que els Mossos d’Esquadra desmantellin una o més plantacions de marihuana a les comarques gironines. «Detenen una dona per cultivar marihuana en una casa de Fornells i tenir 7,5 quilos de cabdells» o «Detinguts dos homes de Cassà que tenien més de 2.000 plantes de marihuana a casa» són només dos titulars de dues notícies de decomisos recents. Però en podríem trobar moltes més. De notícies d’actuacions dels Mossos; i de cases, parcel·les o boscos gironins on es continua plantant marihuana. La marihuana és una droga relativament fàcil de produir i no gaire complicada de vendre en un mercat on hi ha demanda. Per tant: és un negoci molt lucratiu. Una activitat que pot convertir, si no ho ha fet ja, Girona en un destí de grups criminals com, per exemple, el que liderava el serbi detingut aquest estiu en una urbanització de Vidreres.

I això com es combat? Amb cursa eterna entre els que planten marihuana de manera il·legal i els policies que els persegueixen? Què passaria si legalitzéssim la marihuana? Legalitzar-la en el sentit d’establir regulacions com la prohibició de vendre’n als menors d’edat; determinar a on es pot plantar, vendre i consumir; o les quantitats màximes que es poden comprar per dia... D’entrada passaria que es convertiria en un negoci legal que, via impostos, deixaria uns ingressos a uns governs necessitats de fons per mantenir l’estat del benestar i que, potser, s’acabaria amb bona part de la criminalitat que porta associada.

Estàs proposant legalitzar una droga? S’exclamarien els més reticents. Sí, com l’alcohol o el tabac. Que també ho són. La marihuana és una droga que genera addicció i que, per exemple, en adolescents pot ser molt perjudicial i una gran companya de viatge cap al fracàs en els estudis. Però, per això mateix una marihuana legal, amb una producció i una venda controlada, seria molt millor per a joves, per a grans i per al conjunt de la societat que no pas l’actual model de plantacions en boscos i cases d’urbanitzacions i pobles de tot Girona. Millor per a tots, menys per als que ara estan guanyant molts diners amb aquest negoci.