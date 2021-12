He estat temptat de titular aquest article «embolica que fa fort», una expressió molt catalana perquè sembla que tothom s’hagi posat d’acord per tornar a embolicar la troca en el tema de l’escola catalana. Els hiperventilats cridant que el català desapareixerà i responsabilitzant a tots els no independentistes, la Generalitat aprofitant l’ocasió per agrupar els fidels, el PP demanant un 155 lingüístic i els jutges dictaminant sobre tant per cents de castellà a les escoles. Hi ha grans contradiccions com que els mateixos que diuen que la immersió és un model d’èxit, que ho és, diuen que el català està en perill de desaparició o que els que demanen un 155 lingüístic tinc seriosos dubtes de que sabessin què fer a les escoles més enllà de posar alguna assignatura més en castellà.

Voldria aclarir d’entrada que l’escola només dona competències però no condiciona el comportament social posterior de les persones. Posaré un exemple. Ara que hem d’afrontar el terrible problema de l’augment de les violacions en grup, es demana a l’escola que reforci l’educació per prevenir aquests fets. És del tot necessari, però si la societat no mostra el seu rebuig contundent, difícilment s’eradicarà el problema. En el cas del català, l’escola ha de garantir un domini de les dues llengües però l’ús que després es faci de cada llengua depèn de molts factors. Fa unes setmanes explicava en aquest mateix diari com el procés, al dividir els ciutadans en bons i mals catalans, ha fet que l’ús del català s’hagi vist afectat i l’article transmetia amb altres paraules el mateix missatge amb que acabava un article d’Antoni Puigverd: «(el català) només tornarà a ser llengua viva, per dir-ho com Joan Maragall, si torna a encarnar el prestigi, la seducció i l’agermanament».

Recordem que, a la transició, amb Jordi Pujol a la Generalitat, va ser la socialista Marta Mata qui va defensar una sola xarxa escolar enfront de les dues (una en català i l’altre en castellà) que defensava Pujol. El model escolar que es va consensuar va ser l’anomenada «escola catalana», que fixava un model d’immersió lingüística però que deia també que el currículum s’havia d’adaptar a l’alumnat de cada escola, reforçar el castellà en zones de parla majoritàriament catalana i el català en zones majoritàriament de parla espanyola. Fixats els principis, el model donava la iniciativa a l’escola, el situava a l’àmbit professional que és el lloc del que mai hauria d’haver sortit. Va tenir un ampli suport i es va assegurar el respecte del PP, que es va abstenir. Avui les condicions han variat perquè si llavors la varietat lingüística es reduïa bàsicament al català i al castellà, ara tenim una diversitat molt més gran (una enquesta deia que a Catalunya es parlaven prop de 250 llengües) i perquè no cal menysprear el debat sobre la necessitat d’incorporar una tercera llengua. Però l’objectiu i la solució continuen essent les mateixes, dominar les dues o tres llengües i que, fixada la decisió de la immersió, es deixi als professionals que facin la feina. L’escola catalana és un model d’èxit perquè les proves demostren que els alumnes surten amb un coneixement raonable, sempre millorable, de les dues llengües. Cal remarcar que el coneixement del castellà per part dels alumnes de les escoles catalanes és similar al d’alumnes d’altres CCAA monolingües. Això deixa de ser cert si tenim en compte la tercera llengua

Davant els problemes actuals crec que caldria una reunió de tots els partits al parlament per revalidar, amb les possibles modificacions motivades per l’experiència d’aquests anys i les noves realitats que cal afrontar, els acords inicials i deixar als professionals la tasca d’implementar-les a les escoles sense intrusisme polític o de la justícia, un comentarista ho deia amb més contundència: «que els polítics i els jutges treguin les seves mans de la llengua». Hi ha documents que poden ajudar a l’obtenció d’un consens ampli com el que va fer l’equip de l’ex-conseller Bargalló que volia obrir un debat sobre el tema per posar-lo al dia. Segurament no serà possible un acord unànime (tampoc ho va ser l’inicial encara que llavors tothom va estar disposat a respectar-lo) però si un suport molt ampli. Això hauria de ser suficient per resoldre els actuals embolics retornant al consens tant a Catalunya com a Espanya i deixant als professionals fer la seva tasca sense ingerències. Hauríem d’aprendre a no utilitzar la llengua per fer política com fan alguns catalans hiperventilats i la dreta espanyola. Necessitem que una majoria de catalans no es deixin arrossegar a posicions intolerants i que s’imposi un debat assossegat, tant a Catalunya com a Espanya. Els successors dels que van propiciar el primer consens, PSC, ERC, Junts, Comuns i PdCat (per ordre de vots a les darreres eleccions), tenen prou representació i prou acord en el tema per consensuar un document de principis que tindria una majoria suficient, més del 70 % en vots i 106 diputats sobre 135 en escons.

Quan pensem que hi ha qui posarà pals a un acord pensem sempre amb el PP, Ciutadans i VOX, que han demostrat poca disposició a l’acord, però no sols ells fan difícils les coses. Aquests dies han aparegut pintades d’Arran a seus i cartells socialistes dient «no toqueu la llengua». Aquestes actituds intolerants dels hiperventilats s’han d’eradicar si volem defensar de veritat l’escola catalana. Els socialistes han sigut ferms defensors de l’escola catalana, no es varen deixar arrossegar per alguns «pseudo-intel·lectuals» que, fent demagògia en el tema lingüístic, van crear Ciutadans i avui continuen defensant l’acord inicial amb les modificacions convenients per adaptar-lo a les noves realitats com és, entre altres, la nova realitat lingüística o la tercera llengua que s’haurien d’incloure al debat.

En resum hauríem de ser dialogants per obtenir un acord que tingués el màxim suport com va passar a la transició.