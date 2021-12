A les eleccions generals de 1996, trobant-nos a la darrera setmana de la campanya electoral, el nas em deia que se’ns escapaven vots cap a ERC i el PSC atès l’interrogant estès per aquestes dues formacions polítiques i també per ICV sobre un potencial vot nostre, CiU, a favor de la investidura del presidenciable José Maria Aznar. Anant cap a Figueres, on teníem previst un míting, vaig escriure en un tros de paper la següent frase: «Nosaltres no farem president a l’Aznar; si de cas, el faran les urnes». Eclíptica. L’amic Jordi Xuclà m’acompanyava en el cotxe i li vaig encarregar que aplacés uns minuts l’acte electoral donat que em volia veure a soles amb el president Jordi Pujol. Ho vaig fer. Li vaig dir que ell estaria molt més ben informat que jo sobre com anaven les enquestes que diàriament feien els companys d’Unió, però que em temia un desplaçament del vot cap a aquelles formacions i li vaig donar a llegir el que minuts abans havia escrit. S’ho va mirar i em va donar la seva conformitat a que ho digués en la meva intervenció. Era tot un desmentiment i tota una presa de posició de la llavors federació electoral. L’entusiasme amb què fou rebuda confirmava a petita escala el seu encert. La Vanguardia, que havia desplaçat dos periodistes de la seva secció de política, l’esbombà l’endemà mateix. Dos dies després, el company Joaquim Molins la feia seva, i així la resta de caps de llista. No vàrem perdre ni un diputat ni un senador. Al districte electoral de Girona fèiem el ple: tres diputats de cinc en joc i tres senadors de quatre.

El que venir més tard, el lector ja ho recorda: Aznar guanyà però amb minoria absoluta, Felipe González va renunciar a fer tripijocs contraris a la tradició europea, com fou el cas del PP, Ciutadans i Vox quan les eleccions de 2019, i ens va animar a pactat amb el PP. Ho va fer públicament. Tanmateix, la suma dels escons guanyats pels populars amb els nostres tampoc no donava la majoria absoluta que precisa una investidura del president del Govern d’Espanya en primera volta. Només incorporant al PNB i a Coalició Canària els números sortien. Xavier Arzalluz ho va enllestir en mitja hora i en Luis Mardones (CC) es va fer de pregar per finalment assentir. A «can Convergència» l’esvalotament va ser enorme. El seu Consell Nacional es va oposar per amplíssima majoria a fer president a l’Aznar. Allò del «Pujol enano...» i altres malifetes dels populars pesaven com una llosa impossible de moure. Però el llavors president de la Generalitat i del partit va aconseguir «in extremis» que l’esmentat òrgan deixés anar un fil per saber què de què, encarregant-se a Molins que practiqués el pont aeri, mentre La Vanguardia anava publicant que el meu benvolgut company i jo mateix constituíem el cap del dragó contrari a l’entesa. Més fals que la falsedat en estat absolut. Al cap d’un mes, els Consells Nacionals de CDC i d’UDC donaven llum verda a la investidura d’Aznar davant de tot allò negociat.

Si he escrit tot això que antecedeix és per dir que entenc que ERC no pot reconvertir-se de cop i volta en un partit que assumeixi de facto l’autonomisme i la monarquia que consagra la Constitució Espanyola. Entenc perfectament que els seus dirigents i el mateix president Pere Aragonès precisin de més temps per convèncer a les bases i al seu electorat que el camí del pragmatisme no equival a renuncia de res, i que com anar contra Espanya sense disposar ni tan sols del mut canó de Palamós és un perdre segur. És una imbecilitat impròpia d’un partit de govern. Però, tanmateix, ni ERC ni el president de la Generalitat poden estar in aeternum fent dos papers contraposats en el teatre de la política. No pot, l’Aragonès, negar-se a rebre el rei quan trepitja Catalunya i acte seguit seure’s amb ell compartint dinar o sopar; tampoc no pot defensar la taula de diàleg amb Madrid alhora que emprenya prèviament a tots els poders de l’Estat; no pot fer el número de convocar Consell de Govern el dia que Espanya celebra l’aprovació de la Constitució de 1978 i el seu retorn a la democràcia i alhora fer una crida a «culminar el procés d’independència»; i tampoc pot fer-se el dur endegant a dida tota reunió de presidents autonòmics si allí s’hi juga ni que sigui un ral a favor de Catalunya. El president de la Generalitat no pot vestir-se un dia amb corbata i l’endemà presentar-se en calçotets. No és seriós. No s’hi val. I el pitjor de tot: li resta credibilitat i pot arribar a ser un llast per l’estratègia dels republicans. Com diuen els clàssics, els polítics poden posar-se vermells un dia, però no cada dia, que, en aquest cas, és cada dos dies.