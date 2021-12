Miris on miris, hi ha tota una sèrie de normatives que pretenen donar a la dona la seva quota de participació en móns dominats per la presència masculina. Veiem com la CIMA (Associació de dones cineastes i dels mitjans audiovisuals) té un informe segons el qual en el cine espanyol, l’any 2020, té una representació d’un 33% de professionals dones, davant d’un 67% d’homes. Aquest percentatge deixa ben clar que és un sector clarament d’homes. En un article recentment he llegit, la recomanació del Codi de Bon Govern promogut per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) situa el llindar òptim de conselleres al 30% (nivell que el mateix supervisor del mercat va elevar al 40% a partir del 2022). I així una llista llarga de normatives, associacions i institucions que promouen quotes a les quals arribar per afavorir la integració de la dona en aquells espais on ancestralment ha quedat exclosa.

Em pregunto si, a part d’instaurar quotes i recomanacions que sembla que no acceleren el procés, amb massa rapidesa es podria fer alguna cosa més. Penso que és molt clara la necessitat de fer justícia i aconseguir els mateixos drets i oportunitats per homes i dones. És una qüestió que en el primer món no és nova i que ja fa anys que és lluita per aquest propòsit. Per tant, hi ha un problema de fons, educatiu i de postures profundes que s’hauria d’abordar i no només amb quotes i incentius. Ja ha quedat palès que no és difícil trobar dones igualment preparades, el primer govern de Sánchez en va ser un exemple. Per tant, hi ha una falta de voluntat conscient de que sigui una realitat. Si un govern pot tenir un gabinet format per el mateix nombre d’homes i dones, no ho podria fer qualsevol altre govern o qualsevol empresa? Les opcions són reals. Es pot aconseguir. Però no hi ha voluntat perquè els valors no deuen anar en congruència. És moment de fer quelcom més, que imposar quotes que només es compleixen si són obligatòries. L’educació és clau.