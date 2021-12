No recordo haver escrit enlloc que no estigui disposat a treballar en favor de la llengua, la cultura, la justícia social, les institucions i la nació de Catalunya. Tampoc he negat mai que un estat independent en forma de república no sigui un somni preciós. El que he escrit, sostinc i reitero és que tal cosa no s’esdevindrà. Per tant, tots els esforços que es facin en insistir en la independència com a solució només condueixen a la frustració i a la decadència.

Tampoc crec just dir que els líders del Procés van ser una colla de mentiders que ens van conduir al carreró sense sortida. El que penso és que van perdre la perspectiva de la realitat. El Referèndum del Primer d’Octubre va ser una sensacional mostra de desobediència contra el govern de Rajoy –possiblement el que més culpa té en tot aquest drama– i escruixeix que els dirigents del PP enviessin la policia a estomacar als pacífics participants que volien votar. Va ser una epopeia sensacional. Però amb aquells resultats, com a molt, el govern s’havia de carregar de raó, i convocar eleccions. Aquell dia encara no havien fotut el camp ni la Caixa ni el Sabadell ni Gas Natural ni Editorial Planeta (i a sobre encara hi ha gamarussos que els deien bon vent!) ni centenars d’empreses que van fugir per por a una DUI. Aquell dia encara no hi havia presos polítics, no s’havia activat l’article 155, ni ningú havia fugit a l’estranger, ni el Borbó havia fet el seu lamentable discurs. El pecat mortal dels dirigents del Procés no va ser conduir-nos al lluminós 1-O sinó la incapacitat de gestionar-ne el resultat tocant de peus a terra. Hem patit amb els presos polítics i les seves famílies (qui pot dubtar que amb el PP a la Moncloa encara serien a la garjola?), volem una solució perquè ningú hagi d’estar-se a l’estranger, desitgem que es passi pàgina amb els que tenen temes pendents per la qüestió del Procés, però ens cal un nou temps, amb nous líders que governin. Catalunya té molta feina per a tornar a ser motor i líder, per a prestigiar l’ús social de la llengua, per a ser forts per a discutir amb l’Estat temes volem que ens traspassin com els trens, aeroports i ports. I si els que pensem això ens hem de sentir a dir que som uns botiflers col·laboracionistes, doncs hi posarem paciència. Ni cal el pa sencer, ni l’autogovern són només molles. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.