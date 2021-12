L’endemà del Dia de la Puríssima vàrem assistir al funeral per l’ànima de Narcís Negre, un reconegut arquitecte, fill de Cassà de la Selva, però gironí de residència i de treball, en la trajectòria del qual s’hi troben, entre un considerable volum d’obres realitzades, la construcció de tres esglésies gironines, les de Sant Pau, Sant Salvador i la dels Pares Claretians; a part d’haver intervingut en un bon nombre de rehabilitacions i reformes, en diversos centres de culte, com a cap dels Serveis d’Arquitectura del Bisbat de Girona.

La cerimònia religiosa en record de la seva ànima va tenir, com a oficiant, al bisbe emèrit gironí (emèrit per jubilació, en espera del nomenament d’un successor).

El finat era una persona d’una gran sensibilitat, bonhomia i senzillesa, un bon marit i pare, a part d’un excel·lent arquitecte, sense comptar amb un altre bon nombre d’activitats, socials i culturals, en les quals prengué part.

El paral·lelisme que apuntem en el títol el vàrem trobar en la majestuosa celebració que va tenir lloc a l’entorn del Temple de la Sagrada Família, amb l’espectacular col·locació de l’estel de dotze puntes, al damunt de la torre dedicada a la Verge Ma­ria.

No ens en vàrem poder estar de pensar, senzill com era, de com ho haurà vist des d’allà on és ara enfront la gran espectacularitat i sumptuositat d’aquest d’acte.