He passat uns dies de vacances a gairebé mil quilòmetres de Girona. Una de les coses que més agraeixes quan més al nord d’Europa et desplaces és el to de veu de la gent a les cafeteries, restaurants o altres espais tancats. Te n’adones quan a l’establiment on ets entra un grup d’italians o espanyols i, malauradament, et tornes a sentir com a casa. No assabentar-te de les converses alienes és una alegria, acostumats com estem a que el veí de taula parli per telèfon amb un soci, un client o la parella i faci partícep a tot el local de les seves penes i alegries.

Els països mediterranis tenim una tendència a elevar els decibels més pronunciada que els nostres veïns del nord. Probablement un clima més amable convida a la una socialització més continuada que deriva en caràcters més oberts i extravertits, mentre que la fred tendeix a recloure el personal a casa i a parlar menys. Però més enllà dels estereotips culturals, cada vegada hi ha més gent per a les quals cridar s’ha convertit en l’única forma de parlar i debatre. Normalitzar la cridòria com a hàbit comunicatiu suposa, de fet, la negació del principi de comunicació, que hauria de ser fonamentalment un acte de proximitat.