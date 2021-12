El primer dret humà reconegut en la Declaració Universal dels drets Humans, de la qual hem celebrat enguany el 73è aniversari el passat 10 de desembre, declara com a primer dret, el de la vida. Aquest dret es troba avui en dia en perill per a la humanitat.

Estem davant d’una possibilitat d’extinció de la vida a la Terra degut al model de vida capitalista basat en el creixement il·limitat, al qual no volem renunciar. Experts de tot el món ens ho diuen des de fa temps: «No podem créixer infinitament en un Planeta finit». Un exemple, Espanya té un consum que si tota la Terra el tingués necessitaríem 2,5 planetes Terra. La propaganda ens empeny a un consum compulsiu a més d’una insatisfacció creixent. La manca de valors humans i espirituals de la societat actual, la difusió contínua de notícies negatives dels mitjans de comunicació generalitzen el pessimisme, la indiferència i la depressió.

Les conseqüència de cremar energia sense límits porta al canvi climàtic mundial. Els recursos minerals estan esgotant-se, la manca de petroli, i ara també d’altres recursos energètics com carbó i urani, no permetran continuar el ritme de creixement i consum actual. No hi ha alternativa energètica ecològica per tots, perquè no hi ha prou energia ni materials per fabrica-les. Hem malbaratat els recursos que teníem. Llegir el llibre Petrocalipsis d’Antoni Turiel ens situa en la crua realitat.

L’única sortida és decréixer. Som els països rics els que hem provocat els problemes ambientals al planeta, i som nosaltres els que hem de reduir la producció i el consum. El 85% de la població mundial viu amb menys de 30 dòlars al dia, i una de cada deu persones del món viu amb extrema pobresa. No són pas els països pobres els que han de decréixer. Ells han de poder gaudir d’un mínim vital.

Se sap que més de 15.000 dòlars anuals no augmenten la satisfacció personal. Amb el decreixement, cal reconsiderar els nostres valors, l’única riquesa per ser feliços és tenir més temps, gaudir dels bens relacionals, la creativitat i el plaer espiritual.

Ens cal trobar un procés d’evolució on aprenguem a viure en harmonia amb un mateix, en harmonia amb els altres (incloent-hi la terra, l’aigua, plantes i animals), i en harmonia amb l’universal, per tal de que ens aporti compassió, cura i solidaritat. La societat en conjunt ha de generar i adoptar aquest valors. S’han de promoure en el sistema educatiu, però és molt important que tothom s’impliqui també en transmetre’ls als infants i joves.

Troben els antecedents del decreixement en autors com Ivan Illich, Nicholas Georgescu-Roegen, André Gorz... Com a moviment agafa impuls l’any 2002 en el Col·loqui de la Unesco: «Desfer el desenvolupament, refer el Món». El 2003 Serge Latouche s’erigeix ràpidament en la cara visible del moviment, coincidint amb la publicació del llibre Objectif décroissance. Latouche parla de decreixement no com a alternativa concreta, sinó més aviat com a matriu que dóna lloc a múltiples alternatives. Utilitza la reflexió pausada, imaginativa, solidària i col·lectiva del debat en grup.

Joan Surroca i Sens, en el seu petit llibre per el debat Com salvar-nos amb el Planeta, llibre editat per la Comissió catalana de l’Agenda Llatinoamericana (tercera edició 2021), desenvolupa propostes de debat i acció per promoure el decreixement. «Actuar és urgent!», ens diu. Proposa un decàleg de canvis d’actituds i estratègies personals i socials que ens poden portar a decréixer. Resumits, són les següents:

1) Canvi d’enfocament: de l’opulència a la pobresa. 2) L’austeritat com a norma. Simplicitat voluntària per viure millor. 3) Evitar el desànim, això és el que volen els que no volen canviar. 4) El canvi ha d’arribar des dels ajuntaments. El moviment «transition towns» ho exemplifica amb estratègies sostenibles i comunitàries. 5) Impulsar la prospectiva de l’economia ecològica, cercar aportacions imaginatives a mig termini amb costos irrisoris. 6) Afavorir el debat polític i els canvis periòdics de les persones amb càrrecs públics. Passar a una democràcia participativa. 7) Conscienciació general de la classe política. Passar de la immediatesa a la previsió, que faciliti l’encert. Elaborar un pla pedagògic per afavorir nous estils de viure de la població. 8) Crear consciència de reducció d’hores de treball. És millor treball estable per a tothom que una societat dual. 9) Impuls del transport públic. Dissenyar una xarxa de trens-tramvies amb poc impacte ambiental. Als llocs muntanyosos, xarxa de busos. 10) Afavorir el valor del que és local, donant suport a les iniciatives empresarials, industrials, comercials, agrícoles, etc. que faciliten la proximitat.

Tots podem col·laborar al canvi. El documentari Demain (2015), dirigit per Cyril Dion i Melani Laurent, que TV3 va emetre fa poc, és un bon exemple de propostes locals de decreixement.