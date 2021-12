He comprat un disc. Havia de fer un regal i mira, ha caigut un CD, vaja, com abans, quan anaves a Discos Coll, o al 9 Disc, i et passejaves entre vinils, casets i compactes fins trobar allò que buscaves. Ara no és tant fàcil, perquè primer has de descobrir si al lloc on vius queda alguna botiga que en vengui, en temps de spotify. Pocs, però sí, a Girona encara se’n poden trobar. Ara, cada vegada més limitats i amb l’espai més reduït, sobretot en grans magatzems, que abans hi dedicaven àmplies seccions i ara amb prou feines se’n recorden que en un raconet encara els en queda algun, de CD.

He comprat un disc i he recordat Alta fidelitat, la pel·lícula de Stephen Frears amb John Cusack , que ja té més de 20 anys i vaig veure als Lauren, que avui són uns grans magatzems dedicats a material esportiu. S’ha convertit en un film de culte, i de cop, me n’adono que es basava en un llibre de Nick Hornby, un dels autors que millor ha plasmat l’ànima d’una generació, i, esclar, també em ve al cap Fever pitch, manual sobre com ser un malalt del futbol (el protagonista era un irreductible de l’Arsenal) i compatibilitzar-ho amb una parella que el detesta. Tot això tant fabulós, en uns escassos metres quadrats de botiga i gràcies a la màgia... de comprar un disc.