El nou Govern pren possessió el 18 d’abril de 2004, més tard del que estava previst en el calendari elaborat per José Bono, de tal manera que el nou president no li pot ordenar la retirada de les tropes a les 10 del matí. El calendari d’hores queda comprimit i la roda de premsa està fixada per les sis de la tarda de manera inamovible. En poques hores, els nous governants tenen dos reptes majúsculs: imposar l’ordre a l’exèrcit sense que es presenti cap reserva ni maniobra de dilació i informar els aliats sense donar marge de maniobra per cap filtració ni crítica. Tot això combinat amb el desig que no es produeixi cap filtració en les hores que transcorreran entre l’anunci de l’ordre a l’estat Major de la Defensa i la roda de premsa de les sis de la tarda. Segons les memòries del ministre Bono, Zapatero el va invitar a anar en el seu cotxe en el trajecte des del Palau de la Zarzuela (seu del Cap de l’Estat) fins al Palau de la Moncloa (seu de la presidència del Govern). Un cop en el seu despatx oficial, Zapatero es dirigeix a Bono i li diu: «Ministre, t’ordeno que els soldats espanyols tornin d’Iraq i que se suspengui el relleu de tropes». Bono escriu a les seves memòries que el va saludar amb la mà al front, a mode de salutació militar, i li va respondre: «A les teves ordres». En aquell moment Bono es concentra en comunicar la decisió als alts comandaments de l’Exèrcit perquè es faci efectiva l’ordre sense cap contratemps ni insubordinació. Això fa que Bono, que es dirigeix a la seu de l’Estat Major de la Defensa, perdi durant unes hores el control de l’execució del seu propi pla pel dia 18.

Encara en el Palau de la Zarzuela, i just després de la pressa de possessió dels nous ministres, el president comença a pensar que la comunicació a l’administració nord-americana no pot esperar més temps ni pot formar part d’una ronda de trucades telefòniques a partir de les 16 hores, dues hores abans de la roda de premsa, a un conjunt de líders de diferents països. Encarrega al nou Ministre Miguel Ángel Moratinos que es posi en contacte amb el Secretari d’Estat dels Estats Units, Colin Powell i li anunciï que en poques hores es farà públic l’anunci. Zapatero li dona la instrucció a Moratinos: «Quan siguin les 8.00 o les 8.30 hores del matí als Estats Units, comunica a Colin Powell que a les 17.30 hores (hora central europea) el Govern espanyol anunciarà la immediata retirada de les tropes espanyoles d’Iraq». D’aquesta manera, Zapatero decidia tallar els canals de comunicació amb el Secretari de Defensa Donald Rumsfeld i privilegiar els canals a través del Ministeri d’Afers Exteriors. Bono no va poder complir la seva promesa feta el 5 d’abril a Donald Rumsfeld que ell seria el primer mandatari internacional a conèixer la data de l’anunci de la retirada. Per a Moratinos tampoc va ser fàcil complir aquella ordre, perquè el dia 24 de març s’havien reunit Zapatero, Powell i Moratinos a Madrid i una de les principals conclusions de la reunió va ser que un representant del Govern espanyol –presumiblement Moratinos– viatjaria el 21 d’abril a Washington per entrevistar-se amb el Secretari d’Estat i acordar els termes d’una retirada pactada. Bono quedava malament davant Rumsfeld, Moratinos quedava malament davant Powell. La decisió s’havia d’executar de forma immediata, segons Zapatero, que recorda aquell dia en aquests termes: «Amb el Ministre Bono vam decidir que la decisió fos anunciada el mateix dia al Govern dels EUA, que ens va mostrar obertament la seva discrepància. I recordo que també va posar objeccions inicialment el Cap de l’Estat major sortint». El nou ministre Bono dedica les següents hores a comunicar la decisió als caps dels tres exèrcits. «Intueixo que la idea no els agrada, però l’accepten disciplinadament encara que el cap de l’Estat Major de l’Exèrcit, el general Luís Alejandre, es mostra una mica inconvenient». Un cop convençut que ha aplanat qualsevol resistència entre els caps de l’Exèrcit, torna ràpid al despatx del president del Govern per preparar la roda de premsa i la seva escenografia que també ha preparat ell amb detall. Quan Bono arriba al despatx del President, aquest l’informa que el Ministre Moratinos ja ha comunicat al seu homòleg nord-americà la imminent retirada de les tropes. Bono s’incomoda perquè estava convençut que ell seria el primer en comunicar la notícia a les autoritats nord-americanes. A les 15 hores parla amb Donald Rumsfeld, que rep la seva trucada irritat: «Vostè em va dir que seria el primer en saber el dia de la retirada i ho sé perquè el Secretari Powel se n’ha assabentat abans que jo i m’ho ha dit». Rumsfeld li retreu la decisió de la retirada en aquests termes: «Allò responsable en cas de combat actiu és consultar als aliats i no abandonar amb un cronograma unilateral. Vostès potser tindran una promesa electoral però la forma responsable és fer-ho coordinant accions amb el líder de l’operació (els Estats Units)». De fet, ni Moratinos ni Bono havien de competir per veure qui primer comunicaria la retirada a l’administració nord-americana. El dia anterior, 17 d’abril, Zapatero va invitar a dinar a la Moncloa al líder del grup parlamentari socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, al ministre de Defensa José Bono, al cap de gabinet del president del Govern, José Enrique Serrano i al Secretari d’Estat de Comunicació, Miguel Barroso. Acabava de prendre possessió com a president del Govern aquell matí i havia tingut temps de desplaçar-se a l’estació de trens d’Atocha a retre homenatge a les víctimes de l’atemptat terrorista de l’11 de març i a visitar a varis ferits de l’atac terrorista a l’Hospital Gregorio Marañon de Madrid. Durant el dinar, Zapatero, flamant nou president del Govern des de fa unes poques hores, fa una confidència als seus invitats i comensals: aquell matí ha telefonat al president dels Estats Units però George W. Bush ha rebutjat posar-se al telèfon. Aquesta és una actitud severa, un missatge rotund de disgust que s’envia com un missatge diplomàtic. El protocol de felicitacions cap a presidents recentment elegits, aliats i socis de l’OTAN és inequívoc: la felicitació de cortesia. Bush no s’ha posat al telèfon, es disparen les alarmes i alguns pensen que en les properes hores pot descarrilar l’anunci de la retirada de les tropes. La propera setmana, el desenllaç.