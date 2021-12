Un dissabte del darrer mes de setembre, uns amics gallecs vingueren a Girona per sopar al Celler de Can Roca, com solen fer un cop per any. Poca broma. Ja s’ha convertit en una tradició gairebé litúrgica. Tenen l’amabilitat de pensar en mi i demanar que els acompanyi. Ho faig amb molt de gust. Són gent prou coneguda en el món de la cuina i del vi, però les setmanes anteriors al viatge a Girona viuen tots els detalls amb gran il·lusió i de fet complemento la visita al restaurant de Taialà amb un progressiu coneixement dels racons de les nostres comarques i dels seus restaurants. I vaig al tema. Del Celler de Can Roca te’n parlen arreu del món. És un fenomen global, ha estat reconegut sovint com el millor restaurant del planeta. Però també es un fenomen local. Són de casa.

Quan preníem cafè a la terrassa del restaurant, en Josep Roca ens explicava, amb aquell punt d’emoció que té quan parla de les coses que estima, com els vins; que els germans havien comprat una casa abandonada de Sant Martí de Llémena que havia estat una casa de menjars, Can Batista. És on va néixer la seva mare, Montserrat (el pare, Joan, el «jefe» ho va fer a prop, a Can Reixach, un altra fonda). Vaig aprofitar una petita pausa per interrompre en Josep. De sobte, m’havien començat a aflorar amb absoluta nitidesa les imatges de Can Batista que jo emmagatzemava a la memòria. La baixada des de la carretera, les dues construccions que la composaven o la baixada del darrera cap al Llémena apareixien com si fos abans d’ ahir i no dècades endarrera. Com si fos realitat virtual, li vaig descriure la distribució de la planta baixa: a l’esquerra, el menjador del restaurant, i al final, la cuina, amb una llar de foc on hi havia un banc de fusta amb respatller on em passava hores hipnotitzat contemplant les flames.

La família i altres amistats amb nens hi anàvem sovint. La Vall del Llémena era el territori del diumenge a la tarda. Jugant als camps propers i després berenant -sopant a Can Batista (llavors crec que la família Fontané el tenia llogat perquè ja eren a Can Lloret de la plaça de Sant Agustí o Can Roca de Tailalà). A vegades també anàvem a Can Catofa, a Sant Medir (quin arròs de pagès amb sang i fetge al sofregit que feia l’Enric) i també, on encara anem, a Cal Ganso a Llorà, on els meus nebots jugaven de petits i on es continua menjant de fàbula. De nen jo veia la vall de Llémena com una cul de sac on la carretera s’acabava a Sant Aniol de Finestres. Després, el no res, malgrat que uns quilòmetres abans hi ha un desviament cap a Les Planes per enllaçar amb la Garrotxa. Un territori delimitat, menys conegut i visitat que altres indrets propers a l’Empordà, el pla de l’ Estany o la Garrotxa, però que era el nostre i que combina boscos frondosos, valls amb rieres i torrents o volcans adormits. I es el bressol de la nissaga dels Roca-Fontané.

Dies després de la nostra conversa, en Josep em va citar a Madrid per veure un documental. No em va donar cap explicació més. El documental és Sembrant el futur, que s’ha fet amb el BBVA i parla de la preocupació i compromís dels germans Roca en la conservació i recuperació de les llavors d’espècies de l’hort, normalment locals, que en no sortir de la seva comarca natural i no conrear-se, perquè s’imposen llavors genèriques, han desaparegut. Les imatges passaven del seu hort a la feina de conservació del Jardí Mar i Murtra de Blanes o del Banc Mundial de Llavors de Svalvard, situat en una illa de Noruega que busca preservar aquest patrimoni de la humanitat absolutament amenaçat. Al documental s’explicava com alguns aliments de la Vall del Llémena han anat desapareixent i com alguns s’han aconseguit recuperar trobant la llavor de patates morades, bitxo de Girona o determinades mongetes d’ull ros que ja no es veien als mercats.

Però de cop apareixia l’imatge dels germans Roca, amb la seva mare Montserrat baixant del cotxe emocionada i entrant de nou a un paisatge i un indret que jo tant recordava. Eren els néts de la Montserrat, Marc i Martí, els que van cuinar alguns plats utilitzant aquests aliments mentre la seva àvia explicava com de dures eren llavors les coses. La memòria de la Montserrat, que és la de tots, no és un exercici gratuït de nostàlgia, que també està bé, sinó un repte pel futur.