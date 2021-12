Cada cop més escoltem allò que el jovent no està a l’alçada, que si la gent no compleix... Si hi reflexionem, ens adonem del següent:

En aquesta societat molt sovint el que val i el que s’esforça, o marxa ben lluny perquè li reconeguin el seu talent, o bé es queda aquí marginat; i moltes vegades en un segon terme. Per desgràcia, en aquest país alguns mediocres estan tan ben posicionats que no deixen créixer brots verds al seu costat.

Moltes empreses es queixen que no troben gent qualificada i potser és cert. Però també ho és el fet que moltes vegades tenen uns grans valors dins i no els saben reconèixer ni valorar. Van a fora a pagar el doble perquè s’enlluernen per un currículum, però a l’hora de la veritat ni tenen coneixements ni tenen valors, ni tenen actitud.

Sembla que s’ha de marxar o faltar, perquè es valori la feina d’aquell/a treballador/a.

Estem en l’època de la comunicació, però ningú ho diria! És moment que la gent que té actitud i ganes de fer coses tirin endavant i tinguin aquest punt de sort que a vegades falta.

Apartem els ineptes , anem-los traient dels llocs que no ens fan cap bé. Reivindiquem que hi hagi canvis, que els joves i els no tan joves amb ganes de treballar i amb bon nivell per fer-ho, puguin ocupar càrrecs per fer les coses ben fetes.

Endavant!