S’acostaven les festivitats nadalenques i es volgué preparar les lectures litúrgiques d’aquells dies. Era un sacerdot conscient. Començà llegint Mateu. Josep dubta de Maria, la seva promesa. Josep segur que no va necessitar somnis amb cap àngel per convèncer-se de la seva honestedat; segur que en va tenir prou amb la seva paraula. Prengué el capítol 2, verset 1: «Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d’Orient...» Malament. Per què en la litúrgia s’amagava el veritable text? Consultà la versió de Jeroni en el seu vell Merk: «... ecce Magi ab oriente venerunt». No eren savis ni encara menys reis, sinó mags. A la dreta hi tenia l’original grec: «magói»; «mags» efectivament. La cosa es complicava. L’Escriptura considerava la màgia menyspreable i punible. El Deuteronomi la considera tan detestable per Jahvè que la compara al fet de cremar els propis fills. El Senyor detestava la màgia i expulsava de davant seu els seus practicants (Dt 18, 10-13). El Levític era pitjor: «L’home o la dona que practiqui d’entre vosaltres la màgia o les arts d’endevinar seran condemnats a mort». Vaja! S’interessaven per Jesús uns estrangers que, a sobre, eren mags. Uns detestables.

Seguí rellegint Mateu. Els mags demanen a Herodes qui és aquest rei dels jueus que ha nascut segons els indica l’estrella que han seguit. Herodes convocà els intel·lectuals del seu temps i li responen que havia de néixer a Betlem segons el profeta Miquees, (5,1-3): «I tu, Betlem Efrata, ets petita per a ser comptada entre els clans de Judà, però de tu sortirà el qui ha de governar Israel». Nou problema. Jesús, segons els experts, hauria nascut entre l’any 7 i el 5 aC, a causa d’un error de càlcul de Dionís l’Exigu, a l’hora de calcular els anys al segle VI. Herodes hauria mort l’any 4 a C. Però era dubtós que Josep hagués fet viatjar una noia embarassada com Maria a Betlem. El text de Mateu volia conformar la realitat amb la profecia. Va agafar el llibre de l’exdegà de la Faculta de Teologia de Catalunya, d’Armand Puig, Jesús: un perfil biogràfic (2004). Hi deia: «l’opció de Betlem és més una dada de tipus teològic, que no pas una notícia estrictament històrica» (p. 156). Bufa! Betlem, com a lloc de naixement de Jesús, res de res. El muntatge comercial dels regals del Nadal ja l’havia posat en solfa feia temps. Jesús no havia nascut cap 25 de desembre: aquella era la data de la celebració del solstici d’hivern a Roma, el Sol Invictus, que va ser cristianitzada. Se n’anaven en orris també altres muntatges de caire cultural, arrelats molt endins de la gent: els cants corals, els concerts, els pessebres... Caldria fer foc nou de tot plegat. Segons el teòleg esmentat tampoc no hi hauria hagut fugida a Egipte. Qüestió de tipologies textuals.

Si la Sagrada família no va anar a Egipte, tampoc no hi va haver matança d’Innocents. Ho havia llegit anys enrere en un National Geographic: Herodes va ser un tirà. Executà algunes mulleres (en va tenir una dotzena) i alguns fills si li mereixien sospites. Assassinà els 300 soldats que juntament amb Teró, un antic oficial, van fer costat a dos dels seus fills, i deu sospitosos d’una conspiració per matar-lo a la sortida del teatre; també cremà una quarantena de jueus que enderrocaren l’àguila imperial romana que havia fet posar a l’entrada del temple. D’aquí la llegenda de la matança dels innocents de l’Evangeli de Mateu (2,16). Un tirà, sí, i un assassí; però no pas un genocida. Ni 25 de desembre ni Betlem ni fugida a Egipte ni massacre d’Innocents!

Les homilies d’aquells dies no serien fàcils. Va agafar Lluc. Copiava Mateu fent néixer Jesús a Betlem, però prescindia dels dubtes de Josep. Ho narrava amb gran senzillesa: «Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit: ella el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se» (Mt 2,6-7). Però Lluc seguia, insòlitament perquè és l’únic evangelista que en parla, amb l’anunci del naixement de Jesús a uns pastors que vivien al ras. Els ho comunica un àngel i el senyal és que el trobaran pobrament «faixat amb bolquers i posat en una menjadora» (Lc 2,11). I per rubricar la certesa de la notícia, Lluc s’inventa un espetec apoteòsic d’àngels que lloen Déu amb cants d’alabança i desitjos de pau als humans com a signe de l’amor diví. Però, un cop passat l’artifici, els pastors es diuen: «Arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber». Hi anaren de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora». Com els mags, hi van. D’aquest camí, a Catalunya, n’hem fet «els pastorets» i s’adonava que li seria molt difícil suprimir la capa cultural dels seus feligresos en aquest punt. Però també ho havia llegit. Els pastors que estaven al ras, sense pletes ni estatges, eren molt mal vistos. Practicaven la transhumància i ocupaven els terrenys de pastura que més els abellien, tinguessin amo o no, contra els quals sovint pugnaven. Es defensaven amb fones i mangales i duien uns gossos que eren veritables feres. La gent els temia i detestava. Alguns poderosos miraven de foragitar-los de les seves terres sense èxit. Eren uns altres execrables.

L’escriptura sempre li revelava nous sentits. Els evangelis de la infantesa de Jesús li acabaven de demostrar que Jesús, en venir al món com un indigent, no es revelà als grans sacerdots d’Israel ni a cap rei ni a cap potentat de la terra: ho va fer a dos estaments abominables de tothom. Mags i pastors.

Començà l’esborrany de la seva homilia. «La fe, per raonable que pretengui ser, sempre és transracional. Tota expressió escrita de fe és més mística i mítica que no pas històrica. La creença, en el fons, enllà d’un do de Déu, és una intel·lecció mística de realitats expressades en mites, no pas en un llenguatge històric de fets comprovables. Ni la religió pertany a la història ni la història pertany a la religió. Els mites –per exemple, el de l’anunciació a Maria, el del naixement a Betlem, el de la matança dels sants innocents, el de l’anunci i adoració dels pastors– encara que semblin falsejar la història, no ho fan; de fet, no la falsegen: l’entenen des d’unes ulleres que van més enllà d’allò fenomènic. El mite no empetiteix cap relat; el projecta a una nova dimensió. El que no podem fer és revestir els mites literalment d’història per creure’ns la història i estalviar-nos l’experiència religiosa que el mite amaga...». I l’experiència religiosa que assumia era que Jesús havia vingut al món en plena indigència i només s’havia fet conèixer per uns execrables mags i pastors. Indesitjables com ell mateix... Tancà els ulls i donà gràcies.