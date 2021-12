Des del 2018, els més de quatre-cents cantaires de l’Associació Messies Participatiu cantem El Messies d’Handel a l’Auditori de Barcelona i des del 2019 a l’Auditori de Girona. Malauradament, la pandèmia va obligar a suspendre el de l’any 2020. Però la vida segueix. Ha passat un any i ja tornem a ser-hi. L’any 2021 tindrà el seu Messies Participatiu. La il·lusió és tossuda i amb mascareta i totes les precaucions, tornarem a reviure i a entonar el meravellós oratori que Handel va escriure fa més de dos-cents cinquanta anys.

Aquest any la directora serà una dona, la terrassenca Mireia Barrera que va rebre el Premi Nacional de Cultura el 2014 i actualment dirigeix el Cor Madrigal. Cada director del Messies, enriqueix aquest oratori amb la seva aportació personal. Na Mireia Barrera n’ha fet una versió molt especial, plena de sensibilitat, on la música es converteix amb la transmissora de les paraules i emocions del text. Com ella diu, cada assaig ha estat un magnífic acte litúrgic. Quelcom màgic. Així han estat els assaigs i així seran els concerts.

El 23 de desembre a l’Auditori de Girona, celebrarem novament la vida, la música i el Nadal amb tots vosaltres.