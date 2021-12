He estat aquest migdia a la cerimònia per donar el nom de Dolors Condom a la placeta situada entre els carrers Creu, Francesc Ciurana i Barcelona. Un acte senzill i d’agraïment a una persona destacada. Dins de l’encert de l’acte, només comentar un parell de coses que no m’han agradat: l’oblit en el manteniment d’aquesta plaça, envaïda periòdicamente per les plantes, que li donen un aire selvàtic, i el rètol amb el nom de la plaça, on és veritat tot el que diu, però s’ha oblidat que Dolors va ser, primordialment, catedràtica de llatí, una gran mestra. Encara s’està a temps d’esmenar-lo.