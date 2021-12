Un 71% dels habitants del País Basc tenen el castellà com a única llengua materna i un 73% com l’única que usen en família, àmbit en el qual només un 14% és de parla totalment euskaldun i la resta és bilingüe. La prevalença del castellà en la societat basca és doncs aclaparadora, molt més que en la societat catalana, i tanmateix, o potser per això, els bascos van optar per organitzar el seu sistema educatiu en línies separades per model lingüístic en lloc d’euskaldunitzar la mainada amb una immersió general com la catalana.

Als territoris de Biscaia, Guipúscoa i Àlaba les famílies poden inscriure la mainada en una escola que ho fa tot en castellà excepte l’assignatura d’eusquera, en una que ho fa tot en basc excepte l’assignatura d’espanyol, i en una que ofereix unes quantes matèries en cada idioma. Atès que quasi tres quartes parts de la població és de llengua materna i familiar castellana, es podria pensar que aquesta seria també l’opció majoritària en la tria de la llengua escolar. Doncs no. Resulta que la línia en basc és la més nodrida amb diferència, amb un registre del 67% al conjunt del sistema educatiu que s’eleva fins al 82% en l’escola infantil i el 77% en l’escola primària. Fent quatre números es constata que una gran majoria dels pares de parla castellana porten els seus fills que s’escolaritzin en eusquera. I la segona opció, a molta distància, és el model de mig i mig. Si a Catalunya la prevalença familiar del castellà és menor que al País Basc i, a més a més, la comprensió del català per a un infant castellanoparlant no suposa la mateixa complexitat que l’eusquera, podríem esperar que les xifres de tria d’una línia catalana serien encara més altes en cas que s’hagués optat pel model de doble línia en lloc per la immersió. Que s’hi hagués optat llavors, o que s’hi optés ara com a solució per evitar que reclamacions individuals avalades pels tribunals i la pressió ambiental continuïn alterant la llengua d’escoles senceres.