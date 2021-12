Des del PFI de l’Institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric, hem decidit col·laborar amb el projecte «Hospital Amic» de l’Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona.

En aquest hospital hi ha molts nens i nenes amb malalties greus. Tant els nens com les famílies ho passen malament, ja que són moments durs.

Per altra banda, ens trobem en un moment de festes i celebracions, on moltes persones aprofitem per fer actes altruistes o solidaris. Per aquest motiu des del PFI iniciem aquest projecte. El nostre PFI aportarà el seu granet de sorra fent rocs de xocolata solidaris per vendre’ls a 5 € la caixeta. D’aquests, 2,5 € van a projecte «Hospital Amic» per tal de contribuir, amb els diners recollits, a què aquells nens i nenes que estan lluitant dia a dia, la seva estança sigui més agradable.

Nosaltres, som una classe petita de 15 alumnes que estem molt implicats en això, perquè ens encanten els projectes solidaris. Estem molt contents de poder fer un somriure a la cara d’aquests nens i nenes en aquestes dates tan assenyalades.

Per fer visible aquesta iniciativa, estem fent diferents activitats com per exemple, farem cartells per penjar a l’institut, elaborem i venem les caixetes a la botiga que tenim dins el nostre institut, també mirarem de fer una parada al mercat municipal d’Hostalric o estem pendents de fer una entrevista a la ràdio d’Hostalric; amb tot això esperem tenir més possibilitats de donar-nos a conèixer i poder recollir més diners.

Esperem poder ajudar a aquests nens i nenes perquè pensem que això és una bona idea amb la qual ajudar a unes persones que ho necessiten de veritat. Ens encantaria que aquest projecte ens sortís a la perfecció, ja que és un projecte en els que ens hem implicat moltíssim i ens estem esforçant molt perquè surti un bon resultat.

Els alumnes del PFI de pastisseria i forneria de l’institut del Vescomtat de Cabrera d’Hostalric.