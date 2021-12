He trobat que aquest any en fa 100 que nasqué a Tijola (Almeria) Manuel Cano García i als 20 anys es va traslladar a viure a Girona. Amb molt d’esforç i ajudat per Jaume Cristau fundà i dirigí la discogràfica Sandiego, que estava situada al peu de la catedral. Amb molt d’esforç edità molts discs amb formacions gironines, conjunts, cantants i cobles. Morí a Girona als 55 anys. És bo recordar-lo, car en aquella època i la feina que desenvolupà bé mereixen un record i una estima.