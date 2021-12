Anem a pams. No seré jo qui qüestioni res sobre la seguretat mundial. Només faltaria! Però clar, tampoc accepto perdre la meva llibertat més íntima. Que gràcies al teu GPS del teu mòbil, puguin saber a on has patit un suposat accident, és molt lloable per seguir vivint i ajudar als que et busquen. Poder saber a on és la teva filla o fill, també diria que forma part de la seguretat humana més preuada encara que aquell misteri de no saber que fan els més jovenets que tenen tot el dret a descobrir la seva nova vida... diria que hauria de formar part del respecte més sincer!. O sigui, aquella emoció de què deu fer el teu ser més estimat i protegit, diria que es mereix un mínim de confiança. Però el que ja no arribo a entendre, és que quan un dia vas a comprar una ampolla de vi per a un sopar i que per quedar bé, adquireixis un bon producte per raons òbvies, et segueixin la pista. El lloc de la compra era a una botiga gens convencional i a més a més, vaig pagar amb diners. Per tant, diria que no vaig deixar cap rastre de la meva persona. La meva sorpresa ha estat que al cap d’un parell de dies, la mateixa marca de vi, la trobo al meu Faceboock, Instagram i mòbil dient-me que la compri cada dia per a la seva qualitat! Massa control?... Doncs sí i em fa molt fàstic tanta manipulació!