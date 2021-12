Quan van sorgir a nivell estatal dues formacions polítiques com Podem i Ciutadans semblava que el mapa polític espanyol podria variar significativament.

Però allò que molts havien titllat com la fi del bipartidisme fou un autèntic bluf. En pocs anys, Pablo Iglesias dinamità el partit que patí una important escissió protagonitzada per Iñigo Errejón, la seva mà dreta. En alguns moments l’ aparició de Podem semblava situar el PSOE contra les cordes, però el sorpasso final no es produí.

Una colla de professors universitaris madrilenys pretenien reconvertir la indignació dels manifestants del 15-M en un canvi institucional. Defugien la política tradicional, tot organitzant-se en assemblees, consells ciutadans i cercles que eren agrupacions de gent que convergien i demanaven participació. Mitjançant les xarxes socials i cadenes de televisió van fer forat. Però Pablo Iglesias –el noi de Vallecas– s’ aburgesà ràpidament, tot defraudant la majoria dels seus simpatitzants, la qual cosa provocà el seu abandó de la política, tot i ser vicepresident del govern. Al final, allò de voler substituir el PSOE en l’espai progressista espanyol restà en un intent fracassat.

Per la seva banda, Ciutadans va saltar de la política catalana a l’espanyola. Feu en poc temps un creixement espectacular, però totalment desordenat. Assolir 57 diputats a les Corts i guanyar unes eleccions a Catalunya no els serví de res. Pretenien regenerar la política i fou un altre propòsit fallit. En el moment de governar amb el PSOE renunciaren, atès que poders econòmics de Madrid van fer creure a Albert Rivera que seria el líder natural de la dreta. I d’això, res de res. El líder fundacional veié com els electors li giraven l’esquena a les urnes i ràpidament el partit s’esmicolà i avui pràcticament és residual. Mentre el PP en aquests moments encapçala totes les enquestes i a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, recentment s’engolí tots els parlamentaris taronges.

A menys de dos anys d’una propera contesa electoral, sorgeix una plataforma que vol recollir les problemàtiques de les províncies més pobres d’Espanya. A Terol sota el nom de Teruel Existe a les darreres eleccions generals aquesta plataforma d’electors assolí un diputat i dos senadors amb l’objectiu de reivindicar millores en el món rural d’aquest indret del Baix Aragó.

En aquesta província de l’anomenada Espanya buidada no hi ha autovies (les vies de comunicació són pèssimes), la línia de ferrocarril continua sense electrificar, la digitalització resta encara lluny i l’aïllament del territori és evident.

Aquesta fórmula d’èxit ara es vol traslladar a la resta d’Espanya. Ja hi ha possibles candidatures en llocs com Sòria, Zamora, Palència, Osca, Albacete, Conca, Àvila, Segòvia, etc... i ara fins i tot es parla de Madrid i Barcelona. L’articulació d’ un nou grup parlamentari al Congrés de diputats sembla un fet per poc que els resultats els acompanyin.

El fracàs de les polítiques del PP i PSOE en aquests darrers anys en aquestes circumscripcions és una realitat inqüestionable. D’antuvi pretenen assolir entre 15 i 20 escons que certament poden ser decisius en la investidura del nou president del govern.

La iniciativa és interessant i aixeca expectació. Però s’haurà de veure com s’articula i es coordina. Contràriament: tants caps, tants barrets. No serà fàcil posar-hi ordre, però poden tenir una gran influència. En tot cas els partits majoritaris perdran una colla de diputats i es veuran obligats a escoltar aquesta Espanya rural que vol tenir veu a les Corts espanyoles.