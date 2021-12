Qui fos un tió, deu estar pensant el pobre nen de Canet. Quasi al mateix temps que algunes escoles insten a abandonar -per massa violenta- la tradició de ventar-li cops de pal a un tronc la nit de Nadal perquè deixi anar regals, a l'escola de Canet s'assenyala i amenaça al nen que demana que siguin atesos els seus drets. Al tió se li ha de cantar dolçament, no sigui que s'alteri, però es poden fer crides a apedregar la casa del nen i a fer-li el buit a classe. Cinc anys. Ben jove ha après com les gasten els llacistes amb els qui no els segueix el joc. Que feliç seria si pogués convertir-me en tió, no deixa de pensar.

És clar que el tronc nadalenc no parla castellà, cosa que l’eximeix de pedrades, insults i boicots. Tampoc parla català, com a bon tronc, però això és igual, el que importa és que no pronunciï una sola paraula en castellà, amb això n’hi ha prou per a ser tractat amb amabilitat. A més de desenvolupar en un nen les ganes de ser un tros de fusta, el cas de Canet suposa un magnífic exemple de la manera catalana de resoldre conflictes, sempre a base d'uns pocs idiotes i d'uns espavilats que s'aprofiten d'ells. Els idiotes són, entre altres, el presumpte gastrònom i el no menys presumpte agent dels Mossos, que són els que s'emporten les denúncies per incitar a l'odi en les xarxes socials. Els espavilats són tots els polítics llacistes, que s'aprofiten que els idiotes són molt idiotes, i així ells no han d'obrir la boca, no sigui que. O és que algú ha sentit algun polític llacista condemnar els tuits contra el nen i la seva família? Tan covards són els uns com els altres, perquè si alguna cosa caracteritza al llacisme és l'absència absoluta de valents, però fins i tot entre els covards n’hi ha de més enzes que altres. Això és així des de l'inici del procés, i no canviarà només perquè aquest ja estigui mort i enterrat, forma part ja de la idiosincràsia catalana. Després, és clar, hi ha també els pares d'altres escolars que se sumen a la causa, però això no constitueix cap sorpresa, qualsevol que hagi caigut per error en un grup de WhatsApp de pares d'alumnes, coneix el marro.

Així les coses, a veure qui li pot retreure al nen que vulgui ser tió. Encara que fos un tió dels d'abans i el baldessin a cops de pal una nit a l'any. Millor això que estar permanentment assetjat.