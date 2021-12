Nadal és, sense cap mena de dubte, l’esdeveniment més estable, universal i arrelat de tots els que celebrem els éssers humans any rere any per afegir un xic d’emoció a les nostres vides. Certament no és pas l’únic. El nostre calendari està ple de commemoracions religioses, polítiques, històriques, culturals, científiques, comercials i de tota mena per trencar la monotonia. A més, s’hi afegeixen esdeveniments que ens recorda anualment la natura, com ara els canvis d’estació o d’any i un munt de catàstrofes meteorològiques, sísmiques, sanitàries, etc., que certament reapareixen amb certa regularitat, però mai amb la puntualitat i precisió, ni amb la universalitat amb que bona part de les religions i cultures del món han adoptat la celebració del dia en que, segons «les escriptures»,va néixer el fill de Déu en un estable de Betlem.

Hi ha gent que se sent incòmoda per l’impuls i la capacitat de l’ésser humà de transformar totes aquestes «dates assenyalades» en molt més que una commemoració o un recordatori. I és que totes, o gairebé totes, s’han convertit en un autèntic negoci –des de l’explosió del volcà de La Palma que omple hores de televisió i les butxaques d’uns quants conductors de programes, fins a la pandèmia, que no només està alimentant els mitjans de comunicació d’arreu des de fa quasi dos anys, sinó també els comptes corrents de supermercats, farmacèutiques i empreses de logística. Però d’entre tots, el Nadal és, sense cap mena de dubte, la festa més «rendible». I si no, que li ho preguntin a Abel Caballero, batlle de Vigo, que més enllà de la tradició, ha sabut convertir fins el guarniment de ciutats i municipis en una competició, que genera guanys multimilionaris per a dissenyadors i fabricants de decoracions lumíniques arreu del món.

Fins i tot el meu poble, Roses, s’ha apuntat «al carro» i ha convertit l’encesa d’un nou element de decoració nadalenca –una «gran» bola 3D de «5 metres de diàmetre per 5 d’alçada» que ens ha costat prop de 20.000 euros – en una efemèride que l’alcalde Joan Plana ha volgut celebrar amb molta pompa, incloses un concert i una xocolatada. I no hi van anar només els més petits. La cruïlla entre el carrer de davant i la Riera dels Ginjolers era plena a vessar i l’ambient s’assemblava molt al que hi havia el dia de l’arribada dels americans a Villar del Río, que Berlanga va retratar amb tant d’enginy a la seva pel·lícula més famosa Bienvenido Mr. Marshall. També han contractat l’actuació de cercaviles i artistes de carrer, que possiblement sí fan l’experiència de comprar els regals a casa nostre un xic diferent i més entretinguda. Però, en ésser iniciatives promogudes per la política i no pel comerç, tenen tot el «tuf» del panem et circenses amb que també els dirigents romans mantenien contents els ciutadans. Sant tornem-hi, vaja. A veure quan falta perquè el nou batlle ens desvetlla algun projecte rellevant de futur, que fa quasi mig any que ha arribat al poder i encara no ens ha explicat cap!