Parlar o no parlar de la COVID-19? Aquesta és la qüestió que angunieja a moltes persones que, fartes de tanta informació amoïnosa, no en volen saber res perquè aquesta pandèmia ha alterat negativament les seves vides i opten per viure sense notícies. Consumim tan ràpidament els productes com els missatges periodístics, fins i tot el volcà de la Palma, que obria els telenotícies per la seva insistència sísmica, ja ha deixat de sortir en els informatius.

El 2020, any de traspàs que, segons una atàvica creença sempre són anys de malastruc, va començar malament. Ens va atacar salvatgement del 20 al 23 de gener el temporal Glòria i al febrer ja es va sentir que tard o d’hora entraria la COVID-19. Un missatge paorós perquè si bé encara estava lluny observàvem la seva ona expansiva i era del tot raonable que ens atacaria. El primer cas de la pandèmia que es va registrar a Catalunya va ser el 25 de febrer del 2020. Es tractava d’una dona italiana de trenta-sis anys, resident a Barcelona, que havia anat a Itàlia per veure els familiars i amics. Va saltar l’alarma; 25 persones que havien estat en contacte amb ella foren investigades, cap d’elles estava infectada. A Itàlia la COVID-19 començava a fer estralls, però nosaltres no som italians. L’Alba Vergés consellera de Sanitat va tranquil·litzar la població assegurant que disposàvem del millor sistema sanitari que impediria que es propagués l’epidèmia i van aconsellar rentar-se sovint les mans amb sabó, mocar-se amb mocadors de paper d’un sol ús i estossegar sense esquitxar. No hi havia necessitat de mascaretes. El 6 de març es confirmà la primera persona que morí víctima de la malaltia. El president Quim Torra, el 17 de març, demanà a Pedro Sánchez, davant la propagació de la pandèmia especialment a Madrid, que decretés un confinament. Un estira-i-arronsa entre els dos presidents. El 2 de maig (havia passat un mes i dues setmanes) P. Sánchez per evitar el malsonant nom confinament va dir que faríem «una escalada asimètrica a tot l’Estat espanyol» i si escalem asimètricament en salvarem tots. El primer confinament no va ser mal rebut, unes vacances forçoses a la llar que van incrementar les vendes de sofàs, televisors, utensilis domèstics. Va semblar un temps de sojorn quasi lúdic i que viuríem blindats a casa confortats. Moltes persones ja havien fet un raconet i es gastaren els calés pensant que seria un aïllament breu i tornarien a la feina: de nou obririen la botiga, el bar o la tasca que feien, animats, i de nou recuperarien els estalvis gastats. L’octubre del 2020 el govern de la Generalitat certificà que davant l’amenaça es viurien les festes de Nadal amb condicions imposades. Cadascú com acostuma a passar va fer el que li va donar la gana, llavors creuàvem la tercera onada. A finals de desembre van aparèixer les dues primeres vacunes el nom de les quals ningú recorda i al primer trimestre de l’any en curs les indústries farmacèutiques presentaren vacunes repartides en dues o tres dosis injectables. Sota els greus efectes de la quarta onada de la pandèmia es van celebrar les eleccions al 14 de febrer al Parlament de Catalunya. Així doncs torno de nou escriure sobre la pandèmia perquè l’última vegada vaig publicar que era molt lluny de nosaltres, era gairebé televisiva, gent desconeguda que moria, ara, però porta noms i cognoms de gent estimada, amb els que ens hem relacionat en el treball o en la relació social. Només coneixíem una persona hospitalitzada a l’UCI, un amic, que s’havia negat, contra la voluntat de la seva dona i filles a vacunar-se i encara no ha tornat a la seva llar. El metge i investigador Oriol Mitjà, fa una setmana entrevistat a TV3, va advertir que entraria aviat la COVID-19 amb el nom òmicron i de nou creixerien els contagis. Es va decidir emprar per no molestar l’alfabet que comença amb l’alfa i acaba amb la lletra omega (principi i fi); no va ser una bona idea perquè es van encavalcant les variants i fins a arribar a l’última i ha molt de recorregut. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, anuncià el mes de juny: «les mascaretes ja han deixat pas al somriure», tot i això, ara ha declarat que portar-ne va per llarg. Han passat uns dos anys del primer brot i no hi ha bons auguris, sembla que quan deixa d’assotar-nos una onada, ja n’hi ha una altra preparada que indefectiblement entrarà llevant vides. L’ésser humà considera que el seu moment històric és el més cabdal de tots pel fet que n’és protagonista. Innegablement som actors i espectadors d’aquesta esfereïdora tragèdia, que ha entelat de tristesa les nostres vides, ens sentim soldats indefensos atacats per enemics invisibles letals, que ens poden agredir inopinadament i contra els quals estem desarmats. El temps de la COVID-19 és un segon a la història de la humanitat, una gota en l’oceà del temps, però ens ha tocat a nosaltres suportar-lo. El que és indiscutible és la nostra fragilitat, estem fets intel·lectual i psicològicament a trossos i físicament de vidre trencadís. La pandèmia ha demostrat la nostra exposició als perills de l’atzar i la nostra impotència científica. Ens hauríem de fer més humils i reconèixer la nostra ignorància, el poc que sabem, malgrat que vanitosament ens declarem els més dotats de la creació, no volem acceptar que un minúscul virus ha posat i està posant en risc la nostra vida. Així som de creguts creient que res ens supera i ho tenim tot sota control.