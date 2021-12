Els impulsors de les mesures contra l’educació diferenciada hi fan referència com a «segregació per sexes», amb atribució clarament pejorativa. La majoria de la població entenem que «segregar» és discriminar negativament una part. En aquest cas entenem, a priori, que és la dona la menyspreada, la damnificada. A banda d’erroni, és insultant per a qui conegui mínimament la realitat d’aquestes escoles.

Si portar els nens i les nenes a aquest tipus de centres fos obligatori i els continguts didàctics i la formació impartida fossin inferiors a les escoles d’un sexe respecte a l’altre es podria afirmar que hi ha segregació, però, d’una banda, els pares que porten allí els seus fills ho fan amb plena llibertat, i, d’altra banda, el nivell d’ensenyament no és de menor qualitat a les escoles femenines. Penso que per prendre posicions sobre l’ensenyament en aquest camp és important quantificar els resultats dels alumnes que han estudiat en aquests centres comparant-los amb les d’escoles mixtes, així com observar tot el que passa al món. L’ensenyament diferenciat creix a diversos països capdavanters en educació, molt interessats per aconseguir l’excel·lència. El nivell a què s’aspira a l’Estat i a la Comunitat en queda molt lluny. En aquells països aquesta separació entre nois i noies es dóna tant a centres privats com a públics. Potser és important tenir en compte que els resultats de l’ensenyament diferenciat superen el mixt: el fracàs escolar dels nois és menor i el lideratge de les noies es reforça.