En aquesta vida, bona part de les coses marcades al calendari tenen més sentit mentre hi vas que no quan es produeixen. Les festes de Nadal en són un bon exemple. Els que hi tenim una relació d’amor-odi (les vam estimar de petits, les vam relativitzar de més grans, les vam acabar associant a una pèrdua i ens hi hem retrobat, quin remei, quan hem estat pares) les vivim amb una estranya barreja de resignació i entrega, perquè ens estressen però sabem que són inevitables, però d’alguna manera aprens a prendre-te-les amb humor. Sigui com sigui, si alguna cosa constates és que prefereixes el trajecte que no el destí. Els dies assenyalats en si mateixos són, en essència, anodins. Són rituals, pesats, fins i tot previsibles. Hi ha molt poca gent a l’exterior, gairebé com en un escenari apocalíptic, i el paper de regal rebregat es torna la metàfora d’una declivi. Els dies forts de Nadal són la màxima expressió del que transmeten els vespres de diumenge, allò que ja no fa gràcia perquè ja et trasllades a les tiranies quotidianes de l’endemà. L’itinerari que t’hi condueix, en canvi, està ple d’elements a què agafar-se per riure una estona, sobretot d’un mateix. Des d’aquesta cursa a contrarellotge per saber què regales i a qui, l’absurda negociació familiar de qui va a què i quan, el debat sobre si les copes de Nadal són austeres o excessives (aquest any ja decideix la pandèmia per nosaltres) o la conversió dels espais públics en un festival lumínic que té molt d’irreal. Per no parlar dels hàbits, com aquesta dèria (aquí un que la practica) per assegurar-se de veure totes les pel·lícules i sèries nadalenques del moment, a banda de recuperar aquells clàssics del gènere que s’han tornat indissolubles de la celebració. Durant aquestes dates, el trajecte és el que ens configura l’estat anímic i no arribar a port, perquè és mentre transitem que exercim el veritable sentit d’una efemèride. Quan hi som, al final, ens tornem el conqueridor de novel·la que, passat el fragor de la batalla, s’asseu apàticament al tro i descobreix que el veritable enemic va ser sempre l’avorriment. Això, dèiem, els de la relació amor-odi. Hi ha qui s’ho estima incondicionalment fins al punt de no entendre els matisos aliens, i també qui ho odia legítimament perquè és un recordatori constant d’absències, pèrdues i fracassos. Uns i altres viuen en un mateix món, i no seria mala idea que els valors que es prediquen en dies tan lluents i ornamentats siguin, en coherència, veritablement universals.