D’un cartell amb quatre espectacles fet amb un milió de pessetes a tota una referència teatral a Europa, amb més d’un centenar de propostes repartides en sis municipis. Temporada Alta va abaixar dilluns el teló de la trentena edició, un aniversari que ha celebrat sense pompes, però recuperant alguns dels grans noms de l’escena internacional que el 2020 van quedar aparcats per la pandèmia.

El secret de l’èxit del certamen és que ha dut al teatre gent que no hi anava i que ha crescut al mateix ritme que ho feia l’interès del públic. De l’exhibició s’ha passat a la creació i s’han establert ponts amb teatres i artistes del continent i de Llatinoamèrica.

Fa molts anys que reclama un gran escenari: el del Municipal és petit i la llista de grans muntatges que no hi han pogut entrar és cada cop més llarga. Demana una nau per a 700 espectadors, una petició realista tenint en compte la magnitud del festival. La resposta de Girona, però, és clara: hi ha altres prioritats, com la Casa Pastors, un projecte que no preveu començar les obres fins d’aquí a dos anys tot i que se’n va començar a parlar el 2013.

Temporada Alta és una realitat molt present, però se li ha de garantir el futur. Faríem bé de replantejar les prioritats, perquè ara mateix, la resta és fer volar coloms.