Darrerament amb l’estrena d’una sèrie que recupera el format passat d’un capítol per setmana he pogut reviure l’emoció d’haver d’esperar fins dilluns vinent a veure com es continua desenvolupant la història. Des de fa un temps se’ns ve acostumant a un format totalment diferent, on les plataformes pengen tots els capítols de la temporada i és l’espectador qui en decideix la dosi. Penso que aquesta nova forma de visualització ens porta moltes vegades a fer-ne una ingesta compulsiva que ens deixa empatxats i a l’hora buits. Amb aquest tipus de consum opino que ens convertim en receptors passius privats d’un espai per l’elaboració i la reflexió. Hem passat de comentar amb els amics les nostres teories de com continuarà la trama la pròxima setmana a parlar només de l’impacte final de la temporada. Crec que hauríem de retornar a un consum de sèries més conscient, més pausat, en el que siguem agents actius i dialogants i no mers receptors.