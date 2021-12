Una assessora del primer ministre britànic, Boris Johnson ha dimitit recentment perquè va fer broma sobre una festa a la residència oficial mentre que al Regne Unit estaven vigents mesures molt restrictives. Allegra Stratton ho va tenir clar i va deixar el càrrec de manera immediata. Era una assessora de premsa i imatge de Johnson provinent dels mitjans públics i va tenir clar que no podia estar ni un minut més ocupant aquesta responsabilitat. Un exemple més de com s’actua a molts països europeus quan està en qüestió alguna gestió o actuació d’un càrrec públic. És cultura democràtica. Aquí això és impossible i contínuament en tenim exemples. Aquí ningú dimiteix perquè no existeix la cultura de tenir sempre present que els càrrecs públics són temporals o venen atorgats per un mandat ciutadà. Molts dels polítics i personal de confiança exerceixen el seu càrrec com si fos la seva professió o com si tinguessin un contracte indefinit. I així no es pot governar i el que és pitjor no es transmet una imatge de confiança cap a la ciutadania. Sovint hem tingut exemples d’aprofitament dels càrrecs públics amb total impunitat. L’escarni i la vergonya pública tampoc ha servit de res. Han tingut prou cara per mantenir-se. I encara hi són.