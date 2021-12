Els britànics no tenen pas una història completament impol·luta, però és ben cert que tenen un sistema parlamentari força sòlid, des de fa segles; que saben gestionar una monarquia no asfixiant; que gaudeixen de bon rotllo, en general, amb les antigues colònies, gràcies a la seva «Mancomunitat de Nacions» (thecommonwealth.org); que permeten referèndums d’autodeterminació sense esclafar als ciutadans; que faciliten que Barbados pugui ser una república –d’això fa pocs dies– sense amenaçar-los que seran pobres o infeliços, i alguns detalls més que els estalvio.

Potser no són perfectes; així i tot, el tarannà no deixa de ser ben diferent del dels «depes» catalans i dels «nacionalistes espanyols» que no s’adonen ni de les dades ni del diàleg sinó només de «la força»: quina tristesa d’estil!

Els hauríem d’ajudar. Tanmateix, com fer-ho? Penseu que volen escoltar el clam de Catalunya?

Si tan sols aixequessin la mirada, sense prejudicis...