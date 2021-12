Aquest dissabte a la vila de Vidreres es durà a terme un referèndum sobre la continuïtat dels correbous. Som molts qui creiem que la violència no ha de ser objecte de cap consulta: directament s’ha d’abolir pel bé d’una societat justa.

Tot i això, en aquesta consulta les vidrerenques i els vidrerencs s’hi juguen molt més que la continuïtat o no de les vaquetes.

Els hi va si donen o no l’esquena a una activitat que ja no té lloc en una societat que treballa per l’empatia, la concòrdia, la pau i la justícia sense deixar ningú fora.

Els hi va si fan cas dels coneixements de totes les disciplines científiques que ens diuen que tothom a qui li corre la sang pel cos sent dolor, l’angoixa de patir-lo i que s’amoïna per la seva integritat física i la dels seus descendents.

Els hi va si són considerats un poble europeu amb una visió d’enriquiment personal i social a través de gaudir de l’esport, la música, el teatre, el cinema, la dansa i altres arts amb cabuda en la festa major del poble que en farien un bon reclam per visitar-lo o escullen la continuïtat i l’espant.

Vidreres s’hi juga molt, molt més del que algú pugui pensar.

Entitats signants: AGA Associació Animalista de Girona, ACMA Girona, AVDA Agrupació de Vidreres per la Defensa Animal i Ambiental.