Malgrat que les circumstàncies no sigui ben normals, / no deixem que ens espatllin la joia del Nadal / preparem-nos per celebra’l.

Tot i que el temps sembla que millori, / malgrat que, encara, no està prou clar, / esperem que el Nadal ens arribi, / ben joiós, per poder-lo celebrar. Arreu, s’han encès les lluminàries, / que ens anuncien que arriba Nadal, / tal com diu la tradició d’aquests dies, / donant, als carrers, un to artificial. La vertadera llum la portem dintre, / cadascú amb més o menys intensitat, / segons la nostra manera de veure, / els sentiments que du la Festivitat. Si solament ens importen els regals, / –que no vol dir que estigui malament– correm el risc d’oblidar el més principal, / que és la joia de l’Infant Nat a Betlem. En tot cas, aprofitem-ho per pregar, / pel món, que no passa els millors moments, / doncs, a part de la COVID, hi ha malestar, / i gent que ho està passant molt malament. Els Reis passats portaren les vacunes; / l’entorn sanitari s’hi ha abocat del tot; / enfront de l’Infant donem-ne gràcies, / tot pregant-li també pels que han mort. Bon Nadal 2021 , per a tothom.