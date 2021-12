Els catalans tenim la sort i el privilegi de poder ser bilingües, dominar perfectament el català i el castellà, però crec seria convenient i necessari que els joves d’avui, dominessin també l’anglès. Per tant soc partidària d’un 25% castellà, 25 % anglès i 50% català a l’escola. Si raonem tranquil·lament, amb sentit comú, sense fanatismes, amb bona voluntat, ja que estem en temps de Nadal i, a sobre, amb una pandèmia que ens està amaçant, veuríem què és el millor per als nostres fills i nets.

Tinc uns quants anys al damunt, vaig viure l’època franquista a l’escola, on tot s’impartia en castellà, però jo i crec que tots els catalans que estimem la nostra llengua, mai deixarem de parlar-lo, és més, als pobles, els pagesos no entenien ni parlaven el castellà. El català no es va perdre, com pot pensar algú que avui en dia, amb tots els mitjans de comunicació a l’abast com premsa, ràdio, televisió i escola en català sí o sí, es pot perdre el nostre idioma?

Crec que és totalment injust, cruel i fora de lloc el que s’està fent amb el nen de 5 anys de Canet de Mar. Ni en època franquista havia vist una cosa semblant, si us plau, on està el seny català?

Ah, i consti que una servidora mai he rebut classes en català, però sempre l’he llegit i escrit, amb més o menys faltes, però em defenso prou bé, ja que és la meva estimada llengua materna.