Si em deixen, perquè entre els poders mediàtics, polítics i econòmics que ens té sotmesos Madrid, a resultes de que uns agosarats i idealistes catalans, fent ressò del clan popular, vàrem engegar el referèndum de l’1-O i que la resposta fou el 155 consensuat pel PP i el PSOE i que l’estem patint, amb el vist-i-plau de la Monarquia, per dret de conquesta que ens tenen sotmesos des de fa 300 anys.

Però els governants actuals de Catalunya també, n’hi ha per llogar-hi cadires, aprovem pressupostos a Madrid i l’endemà ens aixequen la camisa , volen tornar el peix al cove , aconseguirem solament peixet per la riota de Madrid, han mercadejat el meu vot d’esquenes i d’amagat, sols importa la cadira, el son i al partit. Catalunya i els seus ciutadans no compten, ara s’han de repartir 112 càrrecs de 80.000 € en amunt i cadascú col·locarà tants dels seus com pugui. Però engruixir l’administració, que cada cop és més ferragosa, poc àgil, mal gestionada en detriment d’un bon servei per al ciutadà. No sé si podré veure complir les prediccions del Sr. Deulofeu de Figueres, tot plegat només sembla «un somni d’una nit d’estiu», però jo viuré, parlaré, treballaré i seguiré fen-t’ho en català, amb tot el respecte dels qui no el parlen.