És evident que la cobdícia dels especuladors no té límit. Insatisfets en destruir la Costa Brava amb imparables urbanitzacions han posat la vista en els pobles, encara preservats, de l’Empordà.

Bàscara, poble pintoresc de l’Alt Empordà, situat entre dos rius, famós pel seu pessebre vivent, juntament amb Orriols i Calabuig formen un plàcid municipi esquitxat de masies i edificis medievals. Aquí, un particular pretén construir –en una extensió de 24 ha de terreny agrícola– un aparcament per 600 camions, incloent els de mercaderies perilloses, estaria protegit per càmeres de seguretat, amb restaurants, bars i altres serveis. S’ha creat una plataforma per aturar el projecte.

A Vulpellac, acollidor poble fortificat del Baix Empordà, declarat BCIN pel departament de Cultura de la Generalitat, centre històric, carrers empedrats, església romànica, castell mediaval: els camps, els tamarius i roures centenaris que l’envolten , cauran o ja han caigut sota la serra elèctrica. Un veí construirà 17 cases adossades amb doble alçada.

Per no mencionar les gegantines naus logístiques que, sense cap tipus de correcció paisatgística, van ofegant el paisatge característic de l’entorn de Figueres, capital de la comarca. Alguns exemples d’especulació, conxorxarda pels propis ajuntaments i el que és més greu, amb l’aprovació de la Generalitat de Catalunya.