El passat dia 7 de desembre van ingressar al meu pare a l’Hospital Comarcal de Blanes afectat per la COVID, afortunadament i malgrat ser prèviament diagnosticat de malalt crònic d’EPOC, el meu pare amb 81 anys evoluciona poc a poc favorablement. De tota manera, això no impedeix que porti ingressat vuit dies, i encara li restin alguns dies més per la seva delicada salut i per recuperar-se.

Si bé com deia, evoluciona favorablement de salut física, no està evolucionant favorablement de salut mental. El cas és tan simple que per una persona de 81 anys a la qual els seus familiars no poden veure a la seva habitació de l’Hospital Comarcal de Blanes porta vuit dies amb el televisor espatllat. Ningú a l’hospital ens dona cap solució. Ens diuen que el manteniment dels televisors s’encarrega de la reparació i substitució dels aparells. En definitiva, tenim al nostre pare recuperant-se afortunadament poc a poc físicament de la COVID però l’estem perdent mentalment perquè a l’Hospital Comarcal de Blanes ningú és capaç de reparar el televisor d’una habitació o de buscar una solució malgrat cada dia insistir en aquest assumpte i el meu pare es passa gran part del dia mirant el sostre. A vegades per la nostre gent gran no és solament la salut física el que els pot afectar sinó la salut mental de veure’s tancats en un hospital més de 15 dies sense cap distracció més que les trucades dels familiars.