Aquesta boira espessa que recorre el món des de fa dos anys sembla que vol quedar-se aferrada i no aixecar-se mai. Tot i que les dades de letalitat i nous ingressos són més que assumibles ja fa més de sis mesos, el negoci de la por i l’insult a la lògica segueix més viu que mai, incomprensiblement. S’han establert accions com el famós green-pass que estan posant en perill les normes constitucionals sense cap oposició, de manera gratuïta. A part d’un nom ben estudiat, que obtindria bona nota en qualsevol examen de màrqueting, la utilitat d’aquesta eina prohibitòria és nul·la, com ha quedat clar veient el resultat d’altres països; no serveix per res! Si el precedent o la conclusió que quedarà de tot això és que per afrontar qualsevol emergència els polítics poden esmicolar la llei, podem acomiadar-nos ara mateix i per sempre, de l’estat de dret. I anem encaminats capa aquesta foscor. Quan ningú assumeix responsabilitats després que el tribunal constitucional declarés il·legals els dos primers estats d’alarma, no hi ha res a fer. Democràcia seria que hagués dimitit tot el govern per passar-se per l’arc del triomf el que fa pocs dies, el 6 de desembre, beneïen i celebraven. La gent comença a no entendre cap cosa i les persones haurien d’estar ben informades si no es vol atemptar contra quelcom sagrat com la seva dignitat; la claredat i transparència fa temps que han desaparegut del discurs polític.

Però la boira no només afecta a esferes parlamentàries i polítiques; la premsa que es regeix darrerament per la detestable tècnica del clickbait, ha donat peu a aquest vendaval de pànic, horror i ignorància. Els titulars maliciosos que provoquen veritables problemes de salut mental –conjuntament amb les estúpides restriccions anteriorment comentades– segueixen al mur de totes les xarxes socials buscant visitants que inflin els números de lectors. A qualsevol preu. Un periodisme que ha deixat d’exercir la seva tasca, tot i tenir més títols i màsters que mai, desacredita o etiqueta de dissemblants bajanades a aquell que té pensament crític o que exposa, legítimament, diversos dubtes. S’han oblidat de la seva honrada tasca; la d’investigar, fer-se preguntes i anar a contracorrent dels relats oficials. Sempre que es vulgui fer periodisme i no propaganda, que no ho tinc del tot clar. Caldria recordar que la veritat única és completament contrària a la ciència. Una contradicció pura.

És sorprenent que, tot i les tantes coses que no encaixen o que són mínimament dubtoses, en aquest moment no hi hagi ningú dels grans mitjans que es vulgui involucrar en una investigació periodística a la recerca de respostes. Millor no escoltar les veus que posen en dubte que la vacunació general, a tots i de qualsevol manera, sigui la millor opció. Encara que hi hagi gent a l’OMS que ho digui. Millor no investigar si aquesta organització, que no va quedar molt ben parada amb la pseudocrisi de la grip A, està cometent cap irregularitat o si com va quedar evidenciat llavors, segueix tenint forts vincles amb la indústria farmacèutica. Millor no tornar-se a fer la pregunta de per què es va canviar el significat de pandèmia: fins aquell maig del 2009 una pandèmia es podia declarar quan un virus s’estenia amb rapidesa per diversos països i quan els casos mortals fossin molt superiors a la mitjana estacional. A partir d’aquell maig, només cal que es compleixi la primera norma; que s’estengui amb rapidesa sense tenir importància la seva letalitat. Hi ha tantes preguntes a fer-se i investigacions interessants a fer, que no entenc com el món periodístic no viu erecte des de fa mesos.

Suposo que millor no fer-ho, no sigui que la trituradora mediàtica els titlli de conspiranoics. Tot i que si és per aquest motiu, el de la por, hagués estat millor que en comptes de periodisme haguessin estudiat ADE i estiguessin fent excels per alguna empresa privada.

La boira és veure com tants empresaris, sobretot de l’hostaleria, l’oci i la cultura, segueixen ofegant-se en la misèria sense cap motiu de pes. La boira, és veure com el número de malalties mentals es disparen exponencialment, particularment entre els més joves. La boira, és veure com el debat públic s’ha reduït a la cosa més repugnant que existeix, a la veu única. La boira, és veure com un virus que ara com ara representa menys del 2% dels morts totals al nostre país, està provocant –i provocarà– moltes altres morts de malalties que semblen oblidades, pot ser aquí tenim la resposta de per què continuem amb un excés de mortalitat. La boira és veure a una societat en psicosi per culpa de quatre venuts i quatre ignorants.

Atentament; un «provacunes» que no deixarà mai de dir el que pensa i que no deixarà mai de fer-se preguntes.