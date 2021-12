Groucho Marx és una de les icones cinematogràfiques que perduren en el temps. Singularment les seves frases, altament celebrades pel seu públic i pels que no l’integraven amb la devoció deguda. Una que se li atribueix tenia com a destinataris principals els polítics i deia així: «Aquests són els meus principis, i si no li agraden, en tinc d’altres». Pel que sembla, no ho va dir mai, i menys en una de les nombroses pel·lícules que va fer al costat dels seus germans. Es tracta per tant d’una llegenda urbana que neix en un periòdic de Nova Zelanda l’any 1873 amb literalitat més contundent –«Aquests són els meus principis, però si no li agraden, jo els canvio»– sense assenyalar el seu autor i que reprodueix el Legal Times l’any 1983 adjudicant-la a tant cèlebre actor sense aquest pogués rebatre-la, doncs ens havia deixat anys enrere. És tracta d’una expressió entre divertida i cínica que bé podria haver-la dit en Groucho en qualsevol moment de la seva vida. Com dirien els italians, «se non è vero, è ben trovato». I aquí pau i després glòria.

Diari de Girona ve fent-se ressò de l’augment dels casos derivats de la COVID-19 i de les seves mutacions. També de la repercussió que té sobre els centres públics de salut i, per descomptat, damunt dels professionals de tota mena que hi treballen. El mateix de la probabilitat d’ingressar a les UCIs per part dels no vacunats que es situa en un gens menyspreable 4,2 vegades per damunt dels que sí ho estan, alhora que recull el desori existent entre les autoritats sanitàries pel que fa a la informació i al vaticini sobre la seva evolució. Ha tornat allò que algunes generacions mai no han escoltat del «maestrillo y su librillo». Aquí cadascú diu la seva sense pensar-s’ho dos cops. S’està produint un fenomen encara no prou estudiat (a parer meu): A més informació, li correspon més desinformació. Una regla de tres directament proporcional, en terminologia aritmètica, però que en bomba atòmica es converteix en matèria de comunicació. Segur que algú entès en aquest àmbit relacional ho estudiarà a fons més aviat que tard. És molt probable que en aquest estudi de futur hi surti el conseller Argimon atesa la seva facúndia per dir una cosa i la contrària sense posar-se vermell. Ja posa cara d’algoritme.

En un temps dominat en bona part per la insurgència mental, és a dir, per portar la contrària a les autoritats invocant només el dret fonamental a expressar-se lliurament, molts han estat els que s’han negat a rebre la vacuna. Un subgrup ha estat molt actiu en contra de la ciència, de les farmacèutiques i del coneixement, apel·lant a la laxitud del saber infús tota vegada que mai no han argumentat res de sòlid. Les xarxes, en això, han estat un campi qui pugui per als antivacunes que, gràcies a la seva xerrameca, han influenciat als molts ximples que la societat amaga. Aquests, com en el supòsit de la independència predicada respecte de Catalunya, han quedat bocabadats i no s’han vacunat tot invocant la llibertat en termes absoluts. Tanmateix la realitat és tossuda: si a Ítaca no va arribar-hi ningú, a l’autovacunació menys que ningú. Les UCIs ho ha registrat fil per randa. Però en un país, el nostre, que encara creu en els elixirs miraculosos, no hi ha res a fer. El burro català és incorregible. Què hi farem!

Però tant punt com el govern de Catalunya ha pres mesures –massa poques- per aturar l’escalada d’infectats, els anti-vacuna han arrencat a córrer per posar-se la primera dosis. Els hi anava no entrar en el bars, els cinemes i els locals d’oci nocturn. És a dir, tot allò que és de primera necessitat, segon el seu privilegiat cervellet. Han deixat a la cantonada els seus principis, els que fossin, i els han bescanviat finalment pel sentit comú. Els importava un carregament de bledes que amb la seva actitud poguessin ser autors i còmplices d’una nova onada infecciosa; els ha importat i molt quedar-se sense fer unes birres. Sempre s’ha dit que de marxistes seguidors del gran Groucho Marx n’hi havia més que no pas d’en Karl Max. De nou ha quedat palès que molts principis no són altre cosa que banalitats.