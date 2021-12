Davant el creixement de les xifres de COVID, els experts aconsellen noves restriccions, però el Govern no vol amargar-nos les festes i potser les ajornarà fins al gener, quan els petons i abraçades dels dinars, sopars i ballarugues dels propers dies hauran disparat els ingressos hospitalaris. Però la simple recomanació ja té el poder de desfermar una tempesta d’anul·lacions, per a desesperació dels restauradors. Només faltava que la reina d’Anglaterra desconvoqués el tradicional dinar amb la família extensa: cinquanta persones que no aniran dimarts que ve al castell de Windsor. Als seus 95 anys l’Elisabet no mana però inspira; si ella decideix limitar la festa als íntims, els súbdits li seguiran la petja, i darrere dels britànics vindran els continentals. La incògnita, que comença a sumar-se a totes les altres, és si mai més tornarem a viure els Nadals despreocupats d’abans de la maledicció, o si la por i la prevenció han arribat al solstici d’hivern per quedar-s’hi. Quan no és la variant delta és l’òmicron, i després en vindrà una altra, i una altra. Les vacunes van molt bé però no són cap garantia absoluta i s’han d’anar actualitzant. Els coronavirus fan festa quan baixen les temperatures i els humans ens encauem, i això passa justament en la part del calendari que celebra tots els adveniments: el de l’infant Jesús, el del nou any i el d’aquells senyors estranys que porten regals. Però això passa a l’hemisferi nord; a l’altra banda dels tròpics, el Nadal s’escau al principi de l’estiu i es pot celebrar a l’aire lliure i en mànigues de camisa. I si el futur consistís en un permanent estira i arronsa entre humans i pandèmia, i aquesta avancés tots els hiverns per recular totes les primaveres? Llavors el dilema estaria entre viure cada any unes festes de Nadal plenes de restriccions i mascaretes, o traslladar el cicle festiu al solstici de juny; al capdavall, per Sant Joan corre el cava i ballem tota la nit. I els Reis, que desfilin en banyador vintage de cos sencer.