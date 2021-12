Fa uns quants anys, el President Aragonès, quan era un jove dirigent del seu partit, va publicar un llibre curiós, juntament amb el periodista Andreu Mas, que es titulava Coses del Boe.

En aquell llibre, que, si no recordo malament, tenia la seva gènesis en un seguit de piulades a les xarxes socials, es posaven al descobert moltes disposicions, resolucions i ordres ministerials absurdes i sorprenents que apareixien en el diari oficial de l’Estat amb la corresponent indignació per l’elevada assignació pressupostària que s’hi destinava.

La gràcia d’aquell llibre radicava principalment en què ningú llegeix el BOE. El llegim o, millor dit, el consultem els professionals del dret i de sectors molt especialitzats en alguna política sectorial concreta. Però no massa més.

No obstant, en un Estat democràtic, els diaris oficials tenen una importància notable. La tenen perquè garanteixen la transparència i la seguretat jurídica; la tenen perquè allò que aprova el parlament o l’executiu, per tal que sigui eficaç, se li ha de donar publicitat a tota la ciutadania i aquesta publicitat es fa través, precisament, de la seva publicació al butlletí oficial. És per evitar (o mitigar) el risc d’allò que escrivia Montaigne, que el verdader subjecte de la impostura són les coses desconegudes.

Tanmateix llegeixo que, com qui no vol la cosa i sense que hagi transcendit massa, el BOE ha deixat de publicar-se en català. Des del 1998 que es disposava de la seva versió en català gràcies a un acord entre l’Estat i la Generalitat. Ara, d’una banda, per la desídia de l’Estat (que no assumia la part del cost de la traducció) i d’altra banda per decisió de la Generalitat (qui efectivament feia la traducció) no es podrà disposar de la versió del BOE en la nostra llengua.

Com dèiem, ningú llegeix els butlletins oficials i no hi haurà manifestacions ni mostres d’indignació col·lectiva per aquesta pèrdua. Possiblement és més greu i l’impacte és més rellevant el cas de l’agressió de la immersió a les escoles. Ara bé, el fet que només es disposi de la versió en castellà d’aquest tipus de publicació oficial és un fet simbòlic important. D’aquells detalls que no han de passat desapercebuts. Perquè suposa l’enèsima demostració d’una concepció unitària i uniforme de l’Estat; perquè és una trista mostra d’exclusió a una llengua, una cultura i una comunitat. I això és greu perquè constata que, per determinats poders de l’Estat, el català es considera aliè i això pot significar moltes derivades que ara no venen al cas però que tothom pot imaginar.

Mentrestant, Catalunya segueix com una ànima en pena, com metaforitzava Gaziel, buscant algun cos que l’aculli amorosament i que la respecti.

El BOE, igual que la política, és formalitat. Una formalitat necessària. L’Estat hauria de ser sensible a allò que diu la pròpia Constitució que tant invoca (l’article 3 per més detall), de ser sensibles i respectuosos amb les llengües de l’Estat… ni que sigui per formalitat.

Ser un país plural i divers és car. Però ser un país uniformador el converteix en menys lliure i més pobre.